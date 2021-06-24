Матчи сборных отличаются от встреч клубов. Здесь меньше сыгранности, но больше эмоций. Это влияет и на ставки. Для выигрыша нужно учитывать множество факторов, а лучше всего – ставить по стратегии.

Стратегия ставок на ничью

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Коэффициент на ничью в БЕТСИТИ практически всегда идет от 3.35 и выше. Это означает, что для прибыли достаточно угадать три исхода из десяти.

Выбирайте матчи для ставок на ничью по трем критериям:

Ничья не станет катастрофой для обеих команд;

Коэффициент на победу каждой сборной превышает 2.00;

Соперники в среднем забили меньше 1.5 гола за пять последних матчей.

Стратегия ставок на угловые

По угловым обычно побеждает команда, которая больше владеет мячом. Фавориты далеко не всегда выигрывают матчи, но регулярно исполняют стандарты.

Ставьте на победу фаворита по угловым при соблюдении трех условий:

Фланговые игроки фаворита нацелены на прострелы и навесы, а не на смещения в центр;

Фора от (-1.5) до (-3.5) идет в БЕТСИТИ с коэффициентом от 1.80;

Тренер фаворита выпустил в стартовом составе высокого нападающего.

Стратегия ставок на поздний гол

Перейдем к стратегиям для игры в режиме Live. Опасные моменты в концовках матчей — обычное дело, а ведь есть еще и дополнительное время. Поэтому ставка на поздний гол подходит тем, кто любит открытый футбол.

Ставьте на гол на 75-й минуте при соблюдении четырех условий:

Счет не устраивает как минимум одну из команд;

Коэффициент на гол составляет от 1.80;

В матче не забито ожидаемое количество голов;

Команды нанесли более десяти ударов в створ ворот.

Стратегия ставок на желтые карточки

За несколько минут до финального свистка нередко возникают поводы для желтых карточек. Грубость, симуляции, срыв опасных атак, затяжка времени — вариантов много. Такая ставка подходит для напряженных матчей.

Ставьте на желтую карточку на 85-й минуте при соблюдении четырех условий:

Разница в счете не превышает один мяч;

Коэффициент на гол составляет от 1.80;

Встреча принципиальна для обеих команд;

Команды не получили ожидаемое букмекерами количество желтых карточек.

Стратегия валуйных ставок

Валуй – ставка на недооцененный исход. Когда вероятность выигрыша выше, чем по коэффициенту. Стратегия подходит профессионалам, которые хотят заработать на длинной дистанции.

Формула вероятности:

Р = 100% / K, где K – коэффициент, P – вероятность.

Например, коэффициент на победу Дании в матче с Уэльсом составляет 1.88. Это значит, что букмекер оценивает вероятность этого исхода в 53,19%.

Валуйная ли это ставка? Да, если выполняются условия:

K х P > 100%.

С какой вероятностью Дания обыграет Уэльс? Представим, что вы провели анализ и сделали вывод — у этой ставки 80% на успех.

Проверяем по формуле: 1.88 х 70% = 131,6% > 100%

Ставка валуйная. Разница в 31,6% — ваша потенциальная прибыль на дистанции при игре на таких условиях.

Что запомнить

Ни одна стратегия не гарантирует заработок. В любом случае многое будет зависеть от ваших решений и от доли везения.

Использование одной или нескольких стратегий разовьет в вас ключевые навыки:

Умение вести игровой банк;

Анализ спортивных событий;

Финансовая грамотность.

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