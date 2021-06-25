Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что проект Суперлиги продолжает существовать, и надеется на положительное решение суда.

«Есть соглашение с определенными обязательствами. Суперлига продолжает существование. Нам угрожают, чтобы защитить свое доминирующее положение, и на английские клубы повлияло это принуждение. Мы ждем решения суда в Люксембурге.

Английские клубы не ушли сами – их принудил УЕФА. Клубы потеряли 8 миллиардов евро, а Чеферин повышает себе зарплату. Некоторые обладают привилегиями и теперь хотят их сохранить. Они уже хотели выгнать нас из Лиги чемпионов, но суд запретил», – цитирует Переса Marca

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Суперлига – проект топ-клубов, который, по замыслу, не будет подконтролен ни ФИФА, ни УЕФА, ни какой-либо другой организации.

После объявления о запуске проекта тот просуществовал менее двух суток.

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