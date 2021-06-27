В субботу, 26 июня, в матче ЛФЛ Юго-Запад умер игрок. Как утверждает президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов, футболиста не было в заявке на матч. Функционер допустил, что мужчину могли пригласить на игру.

«Мы пока сами выясняем подробности. Произошло примерно то же самое, что и с Эриксеном на Евро-2020. Причем человек потерял сознание в самом начале игры, то есть не было ни стыков, ни усталости как таковой. Плюс игра была вечерняя, то есть было уже прохладно, не было жары. Причины смерти мы не знаем. Мы до сих пор не можем выяснить, кто это. Его не было в заявке, то есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге. Сейчас мы выясняем, кто это. Вроде бы его друг пригласил сыграть.

Первую необходимую помощь он получил от медиков, находящихся на поле, пока ехал реанимобиль. Но именно в оснащенную реанимацию он поехал позже. Пока ехал реанимобиль, врач экстренного вызова консультировал медиков, которые были на поле по телефону. Повторюсь, сейчас мы выясняем все подробности», – сказал Смирнов в интервью Sport24

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12 июня во время матча чемпионата Европы в Копенгагене между сборными Дании и Финляндии (0:1) игрок датчан Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле.

Хавбек пережил остановку сердца. Футболисту оказали помощь на поле, сделали массаж сердца, а затем доставили в одну из больниц Копенгагена.

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