Один из членов команды «Браавос» Тимофей Вяткин сообщил подробности гибели 17-летнего игрока Любительской футбольной лиги Максима Добровольского.

«Нас позвали в команду на просмотр наш общий товарищ. Приехали на игру, зашли на стадион. Ничего не предвещало беды, Макс был в абсолютно нормальном состоянии.

Прошло пять минут игры, Максим за это время нанес всего один удар. После чего он просто шел назад и рухнул. Мы все подбежали, мой товарищ, который был на трибуне, достал у него язык из горла и повернул на бок.

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Я в этот момент оглядел стадион в поиске медицинского работника, который обязан присутствовать на стадионе, согласно регламенту. Это обязательный пункт. Но нигде работника не было, что противоречит заявлению ЛФЛ. Мы сразу вызвали скорую, но приехала она минут через 20. Потом вторая скорая, потом реанимация. Но спасти они его не смогли.

Мне оскорбительно слышать заявления президента ЛФЛ Дмитрия Смирнова. Он заявил, что Макс получил помощь от медицинских работников. Но это просто попытка оправдаться и спасти репутацию. На самом деле никаких медработников не было, а Максим умирал на коленях у моего друга.

Медицинского заключения еще не было, но, скорее всего, это остановка сердца. Случай реально один в один, как с Эриксеном. Сейчас говорят, что, мол, Макс не был заявлен. Но какая разница – он был обязан получить помощь от медработника. Но его на стадионе не было», – заявил Вяткин в интервью «Чемпионату»

17-летнего Добровольского не стало во время матча Юго-Западной лиги Москвы в субботу, 26 июня.

Президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов заявлял, что Максим получил первую помощь, и подтвердил нахождение врачей на стадионе.

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