Все взгляды фанатов прикованы к Евро-2020, но на количестве трансферных новостей и слухов это никак не отражается. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 29 июня.

Англия

Полузащитник «Боруссии Д» Джейдон Санчо станет игроком «Манчестер Юнайтед» на этой неделе. Как сообщает издание The Telegraph, стороны уже согласовали трансфер английского вингера за 90 млн евро. Санчо также договорился о долгосрочном контракте с недельной зарплатой в размере 290 тысяч евро с учетом бонусов.

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«Тоттенхэм» вступил в борьбу за полузащитника «Лиона» Уссема Ауара, на которого также претендует «Арсенал». «Канониры» пытались подписать хавбека «ткачей» еще прошлым летом, но отказались платить за него 63 млн евро. После провального сезона в Лиге руководство «Лиона» согласно снизить ценник до отметки в 23 млн евро. По информации Mirror, «Тоттенхэм» готов воспользоваться приятной скидкой. В Лондоне предложат Уссему по 116 тысяч евро в неделю.

Сегодня утром появилась информация о том, что лондонский «Арсенал» договорился о личном контракте с защитником «Бенфики» Нуну Таварешом, который будет рассчитан до лета 2026 года. Как сообщает Daily Mirror, «канониры» также согласовали компенсацию за 21-летнего португальского фулбека в размере 8 млн фунтов.

Manchester Evening News пишет, что руководство «красных дьяволов» еще не приняло решение о том, какой из голкиперов будет первым номером в следующем сезоне, а какой будет вынужден покинуть команду. Если выбор Сульшера падет на Дина Хендерсона, то Давиду де Хеа придется выбирать себе новый клуб. Прямо сейчас интерес к 30-летнему испанцу приписывают «Барселоне», «Атлетико», «Ювентусу» и «Милану».

Давид де Хеа Фото: Getty Images

А еще в Англии:

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус точно покинет клуб этим летом, если руководство сможет организовать трансфер Харри Кейна из «Тоттенхэма». По информации Gazzetta dello Sport, главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри внимательно наблюдает за ситуацией бразильского форварда и крайне заинтересован в его приглашении.

точно покинет клуб этим летом, если руководство сможет организовать трансфер из По информации Gazzetta dello Sport, главный тренер туринского Массимилиано Аллегри внимательно наблюдает за ситуацией бразильского форварда и крайне заинтересован в его приглашении. «Челси» рассматривает вариант подписания крайнего защитника «Ромы» Леонардо Спинаццолы. Как сообщает Il Messagero, руководство «синих» приценивается к 28-летнему фулбеку, в лице которого видит прямую замену Эмерсону и Маркосу Алонсо, которые близки к уходу из команды. Действующий контракт Спинаццолы с «волками» истекает только в 2024 году, а значит «пенсионерам» придется заплатить за трансфер игрока сборной Италии куда больше, чем те 26 млн евро.

Испания

Полузащитник каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к возвращению в английскую Премьер-лигу. Mundo Deportivo сообщает, что руководство «Барсы» разрешит бразильцу уйти на правах аренды, что позволит им освободить значительную часть зарплатного бюджета, а также не выплачивать «Ливерпулю» бонусы. Коутиньо сейчас выбирает между трех клубов, в число которых вошли «Арсенал», «Лестер» и «Эвертон».

Фелиппе Коутиньо Фото: Getty Images

Еще «Барса» сообщила о прекращении сотрудничества с полузащитником Матеусом Фернандесом, контракт которого был рассчитан до лета 2025 года. Официальный сайт «блаугранас» проинформировал 22-летнего хавбека, что клуб больше не нуждается в его услугах и расторгает с ним соглашение.

«Атлетико» планирует в летнее межсезонье организовать трансфер полузащитника Сауля Ньигеса, который выступает за команду Диего Симеоне с 2011 года. По информации AS, после завершения сделки с «Удинезе» по хавбеку Родриго де Паулю, руководство «Атлетико» согласится отпустить 26-летнего испанца всего за 40 миллионов евро.

А еще в Испании:

На официальном сайте «Леванте» появилась информация о подписании 36-летнего игрока Роберто Сольдадо . Договор подписан до 2023 года. Футболист обошелся новому клубу бесплатно, поскольку контракт Сольдадо с «Гранадой» был разорван.

появилась информация о подписании 36-летнего игрока . Договор подписан до 2023 года. Футболист обошелся новому клубу бесплатно, поскольку контракт Сольдадо с был разорван. Защитник каталонской «Барселоны» Хуниор Фирпо может продолжить карьеру в чемпионате Англии. По данным журналиста Фабрицио Романо, руководство «Лидса» скоро договорится о трансфере 24-летнего испанского фулбека за 15 млн евро плюс бонусы. В данный момент стороны улаживают последние детали сделки.

Италия:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек может продолжить карьеру в миланском «Интере». Издание TodoFuchajes пишет, что руководство «нерадзурри» планирует арендовать 24-летнего нидерландца на следующий сезон. Отмечается, что «змеи» готовы взять на себя все траты по зарплате Донни. В данный момент неизвестно, будет ли в соглашении возможность последующего выкупа.

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Мерих Демирал намерен покинуть команду в летнее межсезонье. По информации Calciomercato, потенциальному уходу 23-летнего турецкого центрбека мешает завышенный ценник в 40 млн евро. Среди претендентов на Мериха называют «Лестер», «Вест Хэм», «Арсенал», «Эвертон», «Наполи» и «Лацио».

Мерих Демирал Фото: Getty Images

А еще в Италии:

Руководство «Милана» может отказаться от трансфера нападающего «Челси» Оливье Жиру и переключить свое внимание на другую цель. В Calciomercato утверждают, что «россонери» не хотят платить компенсацию за опытного француза и рассматривают вариант покупки игрока «Реала» Луки Йовича . «Бланкос» не рассчитывает на серба и, скорее всего, согласится отпустить игрока в аренду в Италии.

может отказаться от трансфера нападающего «Челси» Оливье Жиру и переключить свое внимание на другую цель. В Calciomercato утверждают, что «россонери» не хотят платить компенсацию за опытного француза и рассматривают вариант покупки игрока . «Бланкос» не рассчитывает на серба и, скорее всего, согласится отпустить игрока в аренду в Италии. «Интер» нашел идеальную замену голкиперу Самиру Хандановичу, который может завершить карьеру в ближайшие пару лет. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, боссы «нерадзурри» внимательно следят за вратарем «Аякса» Андре Онана, контракт которого истекает летом следующего года. «Змеи» уже связались с агентами 25-летнего камерунца с целью обсудить переход их клиента следующим летом на правах свободного агента.

Германия

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилэйни попал в сферу интересов трех английских клубов. По данным Sky Germany, «Кристал Пэлас», «Саутгемптон» и «Норвич» намерены выкупить контракт 29-летнего датчанина, действие которого истекает в 2022 году. Таким образом, «шмелям» предстоит либо продлить соглашение с Томасом, либо отпустить его в другой клуб за компенсацию в 12-15 млн евро.

«Ливерпуль» еще не сделал предложение по трансферу полузащитника «Баварии» Кингсли Комана. Sky Germany, руководство «красных» собиралось сделать первый бид на этой неделе. Согласно более ранним отчетам, трансфер вингера мюнхенцы оценивали в 50 млн евро. Однако, Sky получили информацию от источников близких к клубу, что «Бавария» не собирается продавать Комана и отпустит только за 100-120 млн евро.

А еще в Германии:

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос получил несколько предложений. По данным ESPN, в этом списке значится «Бавария». В данный момент игрок и его агенты изучают полученные варианты. Рамос планирует перебраться в новую страну, в которой будет комфортно не только ему, но и его семье.

Франция

Бывший коуч «Лилля» Кристоф Галтье подписал контракт с «Ниццей». На этом посту он заменит Патрика Виейра. Официальный сайт «орлят» сообщил о назначении 54-летнего французского специалиста. Подробности контракта и его продолжительность в данный момент неизвестны.

Форвард «Барселоны» Конрад де ла Фуэнте продолжит карьеру во Франции. 19-летний игрок перебрался в «Марсель». Стороны заключили контракт на 4 сезона. Он будет выступать под номером 20. Ранее сообщалось, что за американца «Марсель» заплатит 3,5 млн евро.

А еще во Франции:

По данным Il Messaggero, «Рома» находится в активном поиске нового защитника. Как сообщает источник, в данный момент руководство римского клуба ведет переговоры с «Лиллем» по Свену Ботману. Французский клуб планирует выручить с трансфера игрока 25 млн евро. Недавно ходили разговоры, что за Ботманом также следит «Ливерпуль».

Россия

Московский «ЦСКА» стал вторым российским клубом после «Краснодара» в гонке за нападающего «Ривер Плейт» Сантоса Борре. По информации журналиста Николо Скиры, в гонке за 25-летним колумбийцем также участвуют «Бешикташ» и «Айнтрахт». Однако, чтобы заполучить Борре, придется предоставить игроку контракт до 2025 года с зарплатой 2,5 млн евро в год.

Полузащитник питерского «Зенита» Себастьян Дриусси может продолжить карьеру в чемпионате Италии. Портал TMW сообщает, что в услугах 25-летнего аргентинского вингера заинтересован «Кальяри», который уже отправил запрос по игроку в российский клуб. Отмечается, что «Зенит» открыт к продаже Себастьяна всего за 7 млн евро, ведь действующий контракт игрока истекает уже следующим летом.

А еще в России:

Как сообщает источник Sport 24, нападающий «Ротора» Алексей Щёткин перейдет в «Уфу». В минувшем сезоне РПЛ 30-летний казахстанец провел 5 матчей и забил 2 мяча. До волгоградского клуба футболист выступал за «Астану».

перейдет в В минувшем сезоне РПЛ 30-летний казахстанец провел 5 матчей и забил 2 мяча. До волгоградского клуба футболист выступал за «Астану». «Химки» подписали контракт с защитником «Целе» Душаном Стожиновичем, информирует Sport-express. Стожинович является игроком молодёжной (U21) сборной Словении. Портал transfermarkt.de оценивает молодого футболиста в 800 тысяч евро.

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