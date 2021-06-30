Весь мир замер в ожидании 1/4 финала Евро-2020, зато трансферный рынок полон жизни и кипит работой. Возможно, какие-то из этих инсайдов совсем скоро станут реальностью. Eurosport.ru собрал для тебя самые свежие новости и слухи за 30 июня.

Англия

Рафаэль Бенитес стал новым главным тренером «Эвертона», сменив на этом посту Карло Анчелотти. Официальный сайт «ирисок» сообщил, что 61-летний испанский специалист подписал контракт с клубом до лета 2024 года. Финансовые условия сделки не разглашаются. Последним местом работы Рафаэля был китайский «Далянь Про». Однажды Бенитес уже работал в мерсисайдском клубе – «Ливерпуле».

Чемпионат Испании В «Барселоне» назвали лучшего игрока сезона. Это внезапно не Месси ЧАС НАЗАД

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассчитывает подписать центрального защитника «ПСЖ» Маркиньоса. The Mirror пишет, что немецкий тренер за счет трансфера 27-летнего бразильца, который хорошо зарекомендовал себя в Лиге 1, хочет укрепить защитную линию. Но действующий контракт Маркиньоса истекает только в 2024 году, и парижский клуб не желает отпускать одного из своих лидеров.

«Лестер» находится в шаге от подписания двух звездных новичков, которые станут отличным дополнением в команде Брендана Роджерса. Английский клуб сообщил о трансфере форварда «РБ Зальцбург» Пэтсона Дака за 30 млн евро. Замбийский форвард не будет единственным новичком команды. Как сообщает Daily Express, «лисы» практически завершили покупку полузащитника «Лилля» Бубакари Сумаре. За этот трансфер «Лестер» заплатит порядка 20 млн евро.

А еще в Англии:

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно собирается подписать звезду сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Леона Горецку . Боссы «Юнайтед» рассчитывают уговорить Леона не продлевать контракт и уже готовят для игрока роскошное личное соглашение.

в летнее трансферное окно собирается подписать звезду сборной Германии и мюнхенской . Боссы «Юнайтед» рассчитывают уговорить Леона не продлевать контракт и уже готовят для игрока роскошное личное соглашение. Лондонский «Тоттенхэм» в летнее межсезонье планирует порвернуть трансфер нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича. По информации Calciomercato, руководство «шпор» уже сделало первое официальное предложение о трансфере 21-летнего серба в размере 60 млн евро. Отмечается, что руководство «фиалок» взяло паузу с целью оценить адекватность предложения.

Испания

«Барселона» ведет переговоры о приобретении защитника «Челси» Маркоса Алонсо, объявил Mundo Deportivo. Каталонский гранд ведет поиски замены уходящему в «Лидс» Жуниору Фирпо. Действующий контракт 30-летнего Алонсо рассчитан до лета 2023 года, а его трансфер оценивают в 12 млн евро.

«Ливерпуль» связывают с полузащитником мадридского «Атлетико» Саулем Ньигесом. В Sport Witness уверены, что «красные» заинтересованы испанском хавбеке, которого «Атлетико» оценил всего в 40 млн евро. На «Энфилде» считают, что Сауль сумеет заменить Джорджиньо Вейналдума и стать новым лидером команды Юргена Клоппа.

Сауль Ньигес Фото: Getty Images

«Челси» готов побороться за центрального защитника мадридского «Реала» Рафаэля Варана. По данным Eurosport, руководство «синих» уже планирует встречу с агентами звездного игрока. Ранее Варан отказался от продления контракта с «Реалом», но его трансферу может помешать слишком высокая стоимость, ведь «бланкос» хотят за своего лидера порядка 70 млн евро.

А еще в Испании:

Руководство каталонской «Барселоны» начало переговоры с защитником Серджи Роберто о подписании нового контракта. Как сообщает издание Marca, боссы «блаугранас» предложили испанскому игроку договор до лета 2024 года. Финансовые условия в данный момент неизвестны.

начало переговоры с защитником о подписании нового контракта. Как сообщает издание Marca, боссы «блаугранас» предложили испанскому игроку договор до лета 2024 года. Финансовые условия в данный момент неизвестны. Еще «Барса» не хочет терять молодого полузащитника Илайша Мориба, чей договор истекает в 2022 году. По информации Marca, «Барса» предложила Мориба новый пятилетний контракт.

Италия

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Эдинсона Кавани, сообщает Daily Star. Если «Юнайтед» заполучит полузащитника «Боруссии Д» Джейдона Санчо, то будет вынужден отпустить одного из игроков атаки. Главным претендентом на выход считался Антони Марсьяль, но интерес «Ромы» к Кавани может изменить ситуацию. Отмечается, что за Эдинсона «МЮ» сможет получить порядка 9,3 млн евро.

Полузащитник «Милана» Франк Кесси, вероятно, покинет команду в летнее межсезонье, поскольку не может договориться с клубом о новом контракте. По информации TMW, руководство «Милана» уже подыскало адекватную замену Кесси в лице полузащитника «Болоньи» Маттиаса Сванберга. Несмотря на истекающий в 2023 году контракт, трансфер 22-летнего шведа оценивают всего в 12 млн евро.

Франк Кесси и Маттиас Сванберг в матче «Болонья» – «Милан» Фото: Getty Images

Журналист Джанлука Ди Марцио написал в твиттере, что защитник римской «Ромы» Леонардо Спинаццола попал в сферу интересов сразу нескольких топ-клубов Европы. Если верить источнику, то «Пари Сен-Жермен», каталонская «Барселона» и мадридский «Реал» хотят заполучить 28-летнего фулбека. Правда конкретных предложений по игроку «волки» пока что не получали.

А еще в Италии:

Криштиану Роналду в ближайшее время может покинуть «Ювентус» и присоединится к другому топовому клубу. Издание Sky Italy сообщает, что 36-летний португалец готов значительно снизить требования по зарплате. Среди главных претендентов на игрока числятся «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

в ближайшее время может покинуть «Ювентус» и присоединится к другому топовому клубу. Издание Sky Italy сообщает, что 36-летний португалец готов значительно снизить требования по зарплате. Среди главных претендентов на игрока числятся «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Голкипер «Удинезе» Хуан Муссо очень близок к переходу в «Аталанту» за 20 млн евро, пишет Sky Italy. Руководство «богини» приняло решение выкупить контракт 27-летнего аргентинского вратаря, который в минувшем сезоне был одним из лучших игроков Серии А на своей позиции. «Аталанта» рассчитывает закрыть сделку уже на этой неделе, после чего начнет работу над усилением остальных позиций.

Германия

Полузащитник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер заявил о желании остаться в немецкой команде даже несмотря на интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля». Текущее соглашение Кристофа с «деревенскими» истекает в 2025 году.

Полузащитник «Боруссии» Серхио Гомес продолжит карьеру в «Андерлехте». Официальный сайт «Дортмунда» сообщил о расставании с 20-летним хавбеком, который два последних сезона провел в аренде за «Уэску». Сумма трансфера составила 2,5 миллионов евро.

А еще в Германии:

Нападающий «Айнтрахта» Андре Силва может продолжить карьеру в «РБ Лейпциг», сообщает Bild. Руководство «быков» готово заплатить за трансфер 25-летнего португальца 23 млн евро плюс 12 млн евро бонусами. Силва уже согласовал долгосрочный контракт с новым клубом, по которому будет зарабатывать по 4 млн евро в год.

Франция

Сделка между «ПСЖ» и «Лацио» по трансферу форварда Хоакина Корреа немного застопорилась. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство «орлов» требует от парижан 45 миллионов евро компенсации, но «красно-синие» не готовы платить такую сумму.

Хоакин Корреа Фото: Getty Images

Переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» или «Ливерпуль» находится под большим вопросом. По данным Get French Football News, директор клуба Леонардо не сумел договориться с Килианом, и теперь французский форвард ведет переговоры лично с президентом «красно-синих» Нассером Аль-Хелайфи по условиям нового долгосрочного контракта. По условиям новой сделки, игрок сможет получить небольшую прибавку к его и так внушительному контракту.

А еще во Франции:

Уже 1 июля защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос станет свободным агентом. По информации L`Equipe, 35-летний испанский центрбек ведет продвинутые переговоры с «ПСЖ». Руководство французского гиганта готово предложить Серхио контракт только по схеме «1+1». При этом, Рамос рассчитывает на сделку на 2 года с зарплатой в 13 миллионов евро за сезон.

станет свободным агентом. По информации L`Equipe, 35-летний испанский центрбек ведет продвинутые переговоры с Руководство французского гиганта готово предложить Серхио контракт только по схеме «1+1». При этом, Рамос рассчитывает на сделку на 2 года с зарплатой в 13 миллионов евро за сезон. Защитник «Васко Да Гама» Энрике на правах свободного агента стал игроком «Лиона». Официальный сайт «ткачей» сообщил о трансфере 27-летнего бразильского фулбека, который подписал с новым клубом контракт до лета 2024 года.

Россия

Защитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев стал игроком «Рубина». Официальный сайт казанцев сообщил о переходе 34-летнего российского фулбека, который заключил с новым клубом контракт до лета 2022 года. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал слухи о том, что его клиент может перейти в «Кальяри». «Это неправда. Со мной никто не связывался из «Кальяри». На данный момент Себастьян остается игроком питерской команды», – сказал Берман изданию Sport24 .

А еще в России:

Marca сообщает, что контракт футболиста «Локомотива»Никиты Иосифова с «Вильярреалом» вскоре будет подписан на 5 лет. Документы были оформлены еще зимой, однако футболист ждал окончания контракта с текущим клубом. Остался только медосмотр.

А еще в мире:

Бывший главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лёв планирует получить новую работу. По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, 61-летний специалист заинтересован в работе со сборной Нидерландов, которая днем ранее отправила в отставку Франка де Бура.

планирует получить новую работу. По информации журналиста Bild Кристиана Фалька, 61-летний специалист заинтересован в работе со сборной которая днем ранее отправила в отставку Франка де Бура. Коуч казанского «Рубина» Леонид Слуцкий может вернуться к работе в сборной России. Сегодня же состоялась встреча технического комитета РФС, который назвал работу Черчесова на Евро-2020 неудовлетворительной.

Евро-2020 Тарасова: «Черчесов не видит выход из кошмара. Где он тренировал?» 2 ЧАСА НАЗАД