Во время прогулки по горам на чилийского полузащитника Марка Гонсалеса напали неизвестные. У футболиста произошел конфликт с группой людей, которые обвинили его во вторжении на частную территорию. Конфликт дошел до того, что Гонсалеса начали избивать и забрасывать камнями. В результате стычки Марк получил перелом позвонка.

«Мы всегда поднимаемся на холм, делаем фото. Это семейная прогулка. Мы ехали с моими двумя детьми, Маурой и друзьями. Это рядом с квартирой, где мы живем. Мы продвинулись на 20 метров, и нас окликнули. Они оскорбляли Мауру и ее подругу, а затем подошли к нам. Нам начали угрожать огромными камнями, я ничего не стал делать. Я подумал: «Сейчас меня убьют камнем по голове или чем-то еще». Потом подоспел еще один человек на лошади и бросил в меня камнем. Я не знаю, были ли они несовершеннолетними, не знаю, были ли они под кайфом. Они выгнали нас, но сделали это очень агрессивно

Потом пришел четвертый человек, который начал толкать и бить меня. Там мне пришлось защищаться. Разгорелась драка. Мне сломали позвонок. Очень прискорбная ситуация. Это серьезный психологический ущерб для моих детей», – рассказал Марк изданию latercera.com

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Сейчас здоровью бывшего игрока сборной Чили ничего не угрожает. Он находится дома со своей семьей. Нападавшего уже задержали. Сообщается, что в его отношении завели уголовное дело.

Чилийский хавбек защищал цвета ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе московского коллектива Гонсалес дважды выигрывал золотые медали чемпионата России.

Совсем недавно Марк Гонсалес перенес инфаркт.

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