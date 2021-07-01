Плохое состояние газона на «Газпром Арене» не позволило сборным Швейцарии и Испании провести тренировку перед матчем 1/4 финала Евро-2020. Полю требуется дополнительный уход, а командам предложили перенести тренировку на «Петровский».

As сообщает , что национальные команды тренировались на «Петровском», потому что газону главного стадиона, который уже 2 июля примет игру плей-офф турнира, нужен дополнительный отдых. На нем проведут все необходимые работы по восстановлению покрытия. На «Газпром Арене» были сыграны матчи группы B и E, включая две встречи сборной России.

Четвертьфинальный матч между Испанией и Швейцарией пройдет 2 июля. Начало – в 19:00 мск.

Также в этот день состоится встреча между сборными Бельгии и Италии, в 22:00 мск.

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