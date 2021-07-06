Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой рассказал, что в FIFA 22 появится карточка с его именем. Мостовой поделился, когда станут известны подробности обновления и кого еще он бы хотел видеть в симуляторе.
«Переговоры с Electronic Arts завершены, после окончания Евро-2020 объявим точную информацию», – сказал Мостовой в разговоре с РБК.
На вопрос о том, кого из российских игроков 1990-х годов он считает достойным такой же карточки, Мостовой назвал Игоря Колыванова и Андрея Канчельскиса.
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Ранее пользователи обнаружили в коде игры появление клуба «Красная Пресня», самым известным игроком которой является Мостовой.
- По слухам, в игре появится комментатор-женщина Алекс Скотт.
- Также фанаты с нетерпением ожидают введение режима онлайн-карьеры.
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