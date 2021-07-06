Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма сделал несколько важных сэйвов в матче против Бельгии и помог «скуадра адзурре» выйти в полуфинал. На Евро-2020 Джиджи играет в необычных перчатках – может, отчасти поэтому сборная Италии пропускает так мало?

Перчатки Adidas Predator Pro Hybrid, в которых Доннарумма спасает команду от голов, наделены 288 резиновыми шипами с тыльной стороны. Благодаря такому решению вратарю проще выбить мяч подальше от ворот при угловом или кроссе. Сцепление перчатки с мячом настолько мощное, что риск осечки сводится к минимуму.

Ромелу Лукаку и Джанлуиджи Доннарумма Фото: Getty Images

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В описании перчаток в интернет-магазине сообщается, что они позволяют ладони свободно сгибаться, имитируя естественные движения руки. А эластичная ткань с внутренней стороны позволяет уверенно фиксировать мяч.

После сэйвов итальянского стража ворот запрос в гугле Donnarumma gloves резко подскочил – всем было интересно, благодаря чему миланский изгой тащит Италию в полуфинал. Но такие перчатки носит не только Джанлуиджи: Adidas Predator Pro Hybrid можно увидеть на руках Каспера Шмейхеля, Давида де Хеа и даже Аарона Рэмсдейла.

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