Стало известно, какие суммы тратят топ-клубы на игроков, которые очень часто травмируются

Больше всего денег было потрачено на Эдена Азара, который зарабатывает в мадридском «Реале» 475 тысяч евро в неделю. В сезоне-2020/21 он пропустил из-за травм 252 дня, но руководство «бланкос» выплатило игроку около 17 млн евро. Об этом сообщает Marca

Второе место в рейтинге, составленном компанией Betiton Sports, занял полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Бразилец зарабатывает около 474 тысяч евро в неделю и пропустил 233 дня по состоянию здоровья. Общие потери «Барсы» составили около 16 млн евро.

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На третьей строчке – нападающий «ПСЖ» Неймар. Он получает около миллиона евро в неделю и пропустил в минувшем сезоне 95 дней. Потери парижан – около 13,6 млн евро.

Поль Погба и Марко Ройс заняли в рейтинге четвертое и пятое места. Клубы потратили на них 11 и 7,5 млн евро.

При исследовании рассматривался период с апреля 2020 года по март 2021-го.

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