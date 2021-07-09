Инсайды связывают Виллаш-Боаша со сборной России. Если назначение произойдет, национальная команда РФ не станет для португальца первой в карьере: в 2000-м он работал главным тренером Британских Виргинских островов. К странной работе португалец пришел в 22 года – все благодаря легендарному Бобби Робсону. С англичанина начался путь Боаша в футболе, о чем неоднократно говорил сам АВБ.

Когда в 1994 году Бобби Робсон приехал в Порту, он поселился в доме, где жил 16-летний Боаш. Португалец пересекся с новым соседом в лифте и предъявил претензию: «Мистер, почему не играет Домингуш?» Недовольство Андре подкрепил статистикой, чем впечатлил тренера – Робсон даже использовал данные АВБ для своего анализа.

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«Ему понравилась моя страсть, поэтому он помог мне поступить в Лиллесхолл, чтобы получить тренерскую квалификацию FA. Он также организовал мне экзамены в Ларгсе и дал возможность побывать на сборах «Ипсвича» с Джорджем Берли. На самом деле, мне не следовало там находиться, потому что закон не позволяет несовершеннолетним проходить квалификацию. Но Бобби договорился с мистером Чарльзом Хьюзом (бывшим руководителем коучинга в Центре передового опыта – Eurosport) и мне разрешили отучиться на категорию УЕФА «С», – вспоминал Боаш.

Португалец был самым молодым студентом Лиллесхолла, впитывал знания и кайфовал от процесса, а параллельно с учебой изучал скаутские отчеты в компании Жозе Моуринью. Репутация Боаша как одного из лучших скаутов и аналитиков в европейском футболе росла, и в 1999 году у него появилась возможность стать техническим директором национальной сборной Британских Виргинских островов. 1 января 2000 года он прибыл на Тортолу, чтобы начать работу. «Я был ребенком, но они этого не знали. Я назвал им свой возраст только после того, как покинул пост», – рассказывал АВБ.

Андре до сих пор остается самым молодым тренером сборных в истории. В национальной команде португалец совмещал посты технического директора и коуча, а перед этим работал еще и координатором молодежной футбольной ассоциации. Под его руководством виргинцы провели всего два матча в квалификации к чемпионату мира-2002. Обе встречи Бермудам команда Боаша крупно проиграла – 1:5 и 0:9. Автор единственного мяча сборной Виргин при Виллаш-Боаше – многолетний капитан Эйвондейл Уильямс. Он завершил карьеру в 2017-м, но работал главным тренером сборной уже с 2008-го.

Центральный полузащитник вспомнил, что футболисты не могли запомнить, как зовут нового забугорного тренера. Полное имя португальца – Луиш Андре Пина Кабрал Виллаш-Боаш, и виргинцы усвоили только первую часть, однако произносили на свой манер – Льюис.

«Он не возражал, чтобы мы так его называли. Мы, безусловно, уважали его. Боаш был примерно на два года моложе большинства из нас, но произвел впечатление своей личностью. Он пришел с программой и очень всех заинтересовал. Португалец делился идеями об игре: он сказал нам, что мы должны ставить интересы команды на первое место. Он научил нас лучше передавать мяч и сделал акцент на атаке. Боаш также помог нам лучше обороняться. У него было много идей, которые сильно разнились с нашей игрой», – рассказывал Уильямс.

Эйвондейл запомнил Боаша как общительного парня, который любил пошутить с игроками. Бывший футболист признался, что португалец впечатлил ребят в раздевалке, но этого не хватило, чтобы повлиять на результат, и потому в поражениях от Бермуд винить АВБ не стоит.

Андре Виллаш-Боаш в «Челси» Фото: Getty Images

«Мы не располагали высококлассными игроками, с которыми можно работать, поэтому было сложно. Но он начал оказывать на нас влияние. Можно было предугадать, что однажды он уйдет работать в такой большой клуб, как «Челси». Но я не думал, что это произойдет так быстро. Не в 33 года, а скорее лет в 40. Некоторые изменения, которые он внес в наш юношеский футбол, очень полезны. Я, безусловно, многому научился у него», – признался лучший бомбардир в истории сборной Виргин (5 мячей – Eurosport).

Виллаш-Боаш проработал на Виргинах полтора года, а затем вернулся в Португалию, чтобы тренировать молодежную команду «Порту» до 19 лет и позже стать помощником Моуринью.

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