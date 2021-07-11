Представители УЕФА провели собрание перед финалом чемпионата Европы-2020. Одной из самых важных тем стала коррупция в футболе и проведение договорных матчей. Руководители выступили с официальным заявлением, в котором пообещали взять ситуацию под особый контроль.

«Исполнительный комитет согласился увеличить ресурсы, которые УЕФА инвестирует в борьбу с договорными матчами, и продолжить развитие своего внутреннего подразделения экспертов и следователей в этой области. Разведка, расследование и предотвращение являются основными секторами, которые необходимо усилить, чтобы лучше бороться с договорными матчами.

В стратегии действий основное внимание уделяется укреплению сотрудничества с соответствующими международными и местными властями, увеличению поддержки лиц, борющихся с договорными матчами на национальном и международном уровнях. Также предусмотрена разработка комплексной программы обучения, повышение осведомлённости, разработка и использование дополнительных технологических инструментов для более точного выявления проблем, связанных с честностью, и укрепление имеющихся человеческих ресурсов.

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Дополнительные ресурсы будут вложены в борьбу с деятельностью синдикатов организованной преступности, нацеленной на европейские футбольные матчи и соревнования, и подрыв их деятельности путем развития более тесного сотрудничества с правоохранительными органами Европы», – сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее экс-арбитр Юнас Эрикссон обвинил УЕФА в коррупции и нечестности при назначении судей на матчи.

Финал Евро-2020 пройдет на стадионе «Уэмбли» между сборными Англии и Италии.

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