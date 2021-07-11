Люк Шоу вывел сборную Англии вперед в самом начале финального матча Евро-2020. Левый защитник национальной команды уже на 2-й минуте очень красиво в касание отправил мяч в сетку после передачи Кирана Триппьера.

Игрок «Манчестер Юнайтед» забил через 1 минуту 57 секунд после стартового свистка. Это самый быстрый гол в истории финалов чемпионатов Европы.

Кроме того, этот мяч стал первым для Люка Шоу в составе сборной Англии.

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Шоу сыграл за сборную 15 матчей.

Финал Евро-2020 проходит на «Уэмбли». Англичане еще ни разу не выигрывали этот турнир.

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