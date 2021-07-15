Бывший главный тренер «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев может стать коучем сборной России. РФС рассматривает вариант назначения специалиста, контракт с которым планируют заключить до конца ЧМ-2022.

Дальнейшее сотрудничество стороны обсудят по итогам мирового первенства. Зарплата Бердыева в сравнении с окладом Станислава Черчесова уменьшится, но в случае успешной квалификации на ЧМ-2022 новый главный тренер получит хороший бонус, сообщает «СЭ» . Отмечается, если в РФС выберут зарубежного тренера, одним из членов штаба станет специалист из России – им может быть Михаил Галактионов.

Последним место работы Бердыева как главного тренера был «Рубин», который он покинул в июле 2019 года.

Сборная России не вышла из группы на Евро-2020, заняв последнее место после поражения Бельгии, победы над финнами и проигрыша датчанам.

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