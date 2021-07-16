В 1977 году физиотерапевт лондонского «Арсенала» и сборной Англии Фред Стрит целый месяц чинил колено какого-то грека из глубинки. Василиса Хадзипанагиса отправили на лечение из греческого «Ираклиса» – в клубе бережно относились к звезде и нашли ему лучшего специалиста. В те годы «канониры» не сияли трофеями, но держали в ростере список из топов (Алан Болл, Лиам Брэди) и претендовали на высокие позиции. После восстановления Василис тренировался с командой и впечатлил уже на первых занятиях. Главный тренер Терри Нилл поинтересовался неизвестным игроком у физиотерапевта: «Кто это?» – «Грек из Союза». – «Технарь. Его надо забирать».

Забрать Хадзипанагиса из «Ираклиса» не получилось ни у одной команды, хотя дриблера знали по всей Европе. Хилая команда продержала звезду 16 лет – до конца карьеры, но в ставший тюрьмой клуб Василис рвался сам. Его родители – политэмигранты из Греции – прибыли в СССР после Второй мировой. Греция полыхала гражданской войной, которая беспокоила развитые государства. Мирное население вывозили из страны: депортация 30 тысяч коммунистов в 1949-м в страны социалистического лагеря – самая массовая послевоенная высылка. Хадзипанагисы вошли с число эмигрантов.

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Около 20 тысяч греков увезли в Узбекистан, где образовалась огромная диаспора. Василис родился уже в СССР, но до школы не знал русского – в жизни он спокойно обходился греческим. Парень по совету отца рано стартовал в футболе. «Еще когда я был ребенком, он советовал мне больше заниматься футболом, чем учебой», – рассказывал Василис. Мать же футбол бесил, она даже не ходила на матчи сына.

В высшей лиге республику представляла всего одна команда – «Пахтакор». Туда и поступил юный Василис. В 16 лет для выступлений в официальных играх ему выдали советский паспорт (у взрослых эмигрантов документа не было) и предоставили райские условия. Из-за отсутствия альтернативы вся республика обожала игроков «Пахтакора»: зарплаты превышали московские, игрокам предоставляли машины, квартиры, а фанаты купали в любви. «Нас носили на руках: на 18 миллионов человек в Узбекистане – одна команда в высшей лиге. Клуб дал мне «Жигули». Давал и квартиру, но я сказал: «Зачем она мне? Все равно уеду», – хвастался Василис.

Грек дебютировал в чемпионате СССР в 17 лет и сразу же забил «Шахтеру». Хадзипанагис моментально приковал внимание: кудрявый грек с ювелирной техникой выделялся в периферийном клубе. В 19 попал в молодежную сборную, в 21 залетел в олимпийскую, за которую провел четыре встречи на отборе к Играм-1976 и однажды забил. В олимпийский состав Василиса вызвал Константин Бесков, которому грек очень импонировал. В 1974-м Василис залетел в список 33-х лучших игроков чемпионата страны на втором месте, выше – только Олег Блохин.

Взлет карьеры изменил указ руководства страны, по которому все этнические греки могли без проблем вернуться на родину. Василис никогда не был в Греции и всего добился в СССР, но после указа зациклился на возвращении, хотя родители были против. Его пытались уговорить тренеры, даже Бесков переубеждал 21-летнего Василиса. Константин Иванович утверждал, что парня вот-вот вызовут в главную сборную, но Хадзипанагиса это не остановило.

«Гавриил Качалин – самый титулованный наш тренер («Пахтакора» – Eurosport) – после победы над киевским «Динамо» 5:0 сказал мне: «Ты игрок мирового класса». Но у меня в мозгах тогда гулял ветер, который нес меня в Грецию. 1 ноября 1975-го я сыграл матч последнего тура со «Спартаком», а 21-го уже был в Греции», – рассказывал Хадзипанагис.

Василис так сильно рвался в Грецию, что погнал на поезде (остальных эмигрантов организованно выпускали через Одессу на пароходе). Через два с половиной дня он прибыл на родину с четким планом продолжения карьеры. Еще в СССР секретарь московского клуба греческих политэмигрантов Акоп Мкртчян посоветовал Хадзипанагису подписать контракт с хилым «Ираклисом», хотя им интересовался столичный гранд – «Олимпиакос».

«В «Олимпиакос» я не поехал, а вскоре Мкртчян одурманил меня контрактом с «Ираклисом» – командой, о которой я раньше и не слышал. «Поиграешь два года – и рванешь за рубеж, в сильный чемпионат». Обманул. На мне он здорово заработал. В Афинах у него квартира и туристическое бюро», – сокрушался Василис.

Глупость допустил и сам футболист: ему советовали сначала пожить в Греции, но Василис по приезде заключил контракт с «Ираклисом» и застрял в клубе на 16 лет. Он сразу стал местной звездой: до трансфера Хадзипанагиса на «Ираклис» приходили 2-3 тысячи человек, после – тысяч по 15. Из-за перехода загнулась карьера в сборной: греки заявили Василиса на товарняк с Польшей, где его узнали – полгода назад он бился с поляками за СССР. Прогремел скандал, и ФИФА запретила Василису играть за Грецию. А в сборную Союза его уже не вызывали. «Я до сих пор жалею, что уехал из СССР. В футбольном плане я многое потерял. Однако прошлого не вернешь. Когда уезжал, я ведь не знал уровень греческого футбола», – кусал локти грек.

В Греции Василис действительно подписал двухлетний контракт, но, видимо, не прочитал договор полностью – «Ираклис» владел правом продления в одностороннем порядке на 10 лет. «Заключив контракт с клубом, футболист сразу же связывал себя по рукам и ногам. 10 лет – это ведь основная часть карьеры!» – вспоминал Хадзипанагис.

Василис судился с клубом, но так и не добился расторжения контракта. Аферу с 10-летними контрактами прикрыли уже в начале 1980-х, во многом из-за стараний Хадзипанагиса. Футболист бесконечно судился с командой и добился отмены кабальных договоров. Но далее он сделал еще одну глупость – отказался от советского гражданства: пять лет жил в Греции с видом на жительство и только потом получил паспорт. В суде с «Ираклисом» Советы могли надавить и помочь своему гражданину. «В 1977-м я добился того, что гражданский суд ограничил максимальное действие контрактов пятилетним сроком. Когда судился, пожалел, что отказался от советского гражданства. Может, Союз бы помог мне отстоять в суде свои права. А так разорвать контракт с «Ираклисом» не получилось. Клуб подал апелляцию, которую выиграл», – грустил Василис.

Греком интересовались европейские топы, но «Ираклис» ни в какую не отпускал единственную звезду: Хадзипанагис делал клубу выручку, забивал трибуны и гарантировал результаты. Плюс торсида грозила расправой, если они отпустят Василиса. Греком интересовались «Рома», «Штутгарт», «Арсенал», а «Нью-Йорк Космос» в 1977-м предлагал миллион долларов за одну подпись в контракте. За клуб тогда выступали Пеле и Франц Беккенбауэр. Клуб игнорировал все предложения, хотя сам Василис мечтал о топовом чемпионате.

С «Космосом» Хадзипанагис пересекся в 1984 году, когда играл против них за сборную мира. «В Америке живет большая греческая диаспора. И когда речь зашла о том, кого из футболистов приглашать из Греции, представители диаспоры сказали, что хотят только Хадзипанагиса. Дескать, если Вася приедет, обещаем, что билеты на матч купят 20 тысяч греков. Так и произошло», – объяснял Василис. Грек выскочил на последние 35 минут, и все это время трибуны скандировали имя любимца. «Когда 20 тысяч греков встают и скандируют твое имя – это непередаваемо», – вспоминал Хадзипанагис.

Карьера Василиса схлопнулась в 1991-м: он так и не ушел из «Ираклиса» и доиграл в клубе до 37 лет. Контракт, который он подписал в 21 год, закончился аж в 33, никакой Европы Хадзипанагису уже не светило. Его уход из клуба прошел тихо, даже прощальный матч провели лишь спустя восемь лет – в 1999-м, когда Василису было 45. Он отыграл вторую игру за сборную Греции и закончил карьеру. Из-за необдуманного переезда в Грецию она сложилась не так, как могла. Вместо игр за топовые команды в лучших лигах Хадзипанагис получил 16-летнее заключение в слабом «Ираклисе» и отсутствие игр за сборную.

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