Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову за нарушение антидопинговых правил.

Все три оказавшиеся положительными пробы были взяты у футболистов в 2013 году. На Князева из пермской «Звезды» и Обухова из «Ростова» наложены санкции за наличие в крови следов метандиенона. В допинг-пробе Мещеряковой найден фуросемид.

Князев и Мещерякова получили два года дисквалификации. Обухов, который признал нарушение и сотрудничал со следствием, отстранен на шесть месяцев. Дисквалификации Князева и Мещеряковой отсчитываются с 19 июля, срок отстранения Обухова закончится 2 декабря 2021 года, сообщил «Р-спорт»

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Метандиенон – разновидность анаболических стероидов.

Фуросемид – мочегонный препарат.

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