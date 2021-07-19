Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову за нарушение антидопинговых правил.
Все три оказавшиеся положительными пробы были взяты у футболистов в 2013 году. На Князева из пермской «Звезды» и Обухова из «Ростова» наложены санкции за наличие в крови следов метандиенона. В допинг-пробе Мещеряковой найден фуросемид.
Князев и Мещерякова получили два года дисквалификации. Обухов, который признал нарушение и сотрудничал со следствием, отстранен на шесть месяцев. Дисквалификации Князева и Мещеряковой отсчитываются с 19 июля, срок отстранения Обухова закончится 2 декабря 2021 года, сообщил «Р-спорт».
Чемпионат России
Агент Обухова подтвердил информацию о проблемах с допингом
- Метандиенон – разновидность анаболических стероидов.
- Фуросемид – мочегонный препарат.
У гребцов олимпийской сборной России Никиты Моргачева и Никиты Сорина в пробе «Б» подтвердился допинг
Чемпионат России
Русскому игроку «Ростова» грозит 4-летний бан за допинг
Чемпионат России
Обухов: «В Краснодаре мне предлагали обмен BMW X6 на зерно»