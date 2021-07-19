Телеведущая «Матч ТВ» Софья Тартакова вспомнила реакцию футболистов легендарной сборной России-2008 на просьбы об интервью после завоевания бронзы Евро.
«Когда мне было 18 лет, я начала работу на одной спортивной радиостанции. Мы с трудом записывали интервью с футболистами. Я была послана Денисовым. Также была послана Зыряновым и другими персонажами. Мы встречали сборную в 2008 году с моей коллегой. Они были в абсолютно неадекватном состоянии и общались очень по-хамски. Я для себя поняла, что у меня с футболом все будет сложно.
Денисов сказал прям так: «Иди на ***». Да, было такое. Аршавин, кстати, тоже послал меня. И Широков тоже послал на ***. Что касается Акинфеева, то с ним ни разу не общалась. Игнашевич и Березуцкие? Эти – хорошие. С Адамовым было такое, он тоже отказывал. Самое смешное, что почти все из них потом приходили к нам на «Матч ТВ», все были экспертами, и когда ты им рассказываешь в гримерке, как они тебя посылали, то они этого не помнят», – сообщила Тартакова на ютьюб-канале «Поз и Кос».
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