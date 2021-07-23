«Красава» проводит второй матч в первенстве ФНЛ 2 – футбольному клубу Евгения Савина противостоит «Ленинградец».

Встреча проходит в Одинцове, но ты можешь посмотреть ее прямо здесь!

Чемпионат России ФК «Красава» ищет фанатов по объявлению 20/07/2021 В 07:09

ФК «Красава» основан в 2021 году блогером Евгением Савиным.

Это третий матч в истории ФК «Красава». В первой игре клуб победил «Металлург» Видное со счетом 3:0 и преодолел стадию 1/128 финала. Во втором матче «Красава» проиграл «Твери» со счетом 1:3.

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