«Красава» проводит второй матч в первенстве ФНЛ 2 – футбольному клубу Евгения Савина противостоит «Ленинградец».
Встреча проходит в Одинцове, но ты можешь посмотреть ее прямо здесь!
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- ФК «Красава» основан в 2021 году блогером Евгением Савиным.
- Это третий матч в истории ФК «Красава». В первой игре клуб победил «Металлург» Видное со счетом 3:0 и преодолел стадию 1/128 финала. Во втором матче «Красава» проиграл «Твери» со счетом 1:3.
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