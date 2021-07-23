Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавил сборную России. Ближайшие полгода коуч будет совмещать посты в клубе и национальной команде.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года, его подпишут 26 июля, детали уже согласованы, сообщает официальный сайт РФС.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него – новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», – сказал президент РФС Александр Дюков.

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