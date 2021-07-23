Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своей задаче в национальной команде.
«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», – приводит слова Карпина официальный сайт РФС.
- Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года.
- Тренер будет совмещать посты в сборной и «Ростове».
Футбол
Карпин возглавил сборную России
Евро-2020
У РФС 3 кандидата в тренеры сборной, фаворит – Кунц
Чемпионат России
Карпин дисквалифицирован на 3 матча за бросок бутылкой в судью