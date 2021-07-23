Опубликовано 23/07/2021 в 17:20 GMT

Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своей задаче в национальной команде.

«Благодарю Российский футбольный союз за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду – большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», – приводит слова Карпина официальный сайт РФС

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Тренер будет совмещать посты в сборной и «Ростове».

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