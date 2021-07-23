Помощниками главного тренера сборной России Валерия Карпина могут стать Виктор Онопко и Николай Писарев.
В новый тренерский штаб национальной команды также войдут тренер вратарей Виталий Кафанов, тренер по физподготовке Луис Мартинес и тренер-аналитик Джонатан Альба. Договоренность с ними уже достигнута, а контракты будут подписаны на следующей неделе, сообщает «РБ Спорт».
- Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года, перед ним стоит задача вывести Россию на ЧМ-2022.
- Тренер будет совмещать посты в сборной и «Ростове».
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