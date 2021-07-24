Новым главным тренером сборной России стал Валерий Карпин. Коуч «Ростова» подписал контракт с РФС на полгода – он будет совмещать посты в клубе и национальной команде. Главный вопрос – какая судьба ждет капитана сборной Артема Дзюбу. Ведь у форварда «Зенита» давний конфликт с Карпиным.

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Роман Шишкин уверен: Дзюба точно не наденет футболку национальной команды при Валерии Георгиевиче.

«У меня с Карпиным была не совсем хорошая история – я не играл и ушел при нем. Но после того, как он ушел из «Спартака», он немного перезагрузился, переосмыслил тренерское видение. Сейчас видно, что он это сделал не зря – в его работе есть плюсы. Все больше строится на амбициях и мотивации, но почему бы не попробовать? Он был хорошим футболистом, доказал, что хороший тренер в РПЛ. Он может строить игру.

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История с Дзюбой? Я бы мог сказать, исходя из наших отношений, что Карпин – вообще худший вариант. Но я смотрю на профессионализм, на его работу – а индивидуальные истории, как моя и Дзюбы – это лишь маленькая часть. Но мой прогноз – Карпин вызывать Дзюбу не будет. Свою историю с ним я перевернул и смотрел бы на сегодняшний день, но что в голове у Валерия Георгиевича я не знаю», – приводит слова Шишкина «Чемпионат»

Артем Дзюба Фото: Getty Images

А вот бывший главный тренер сборной России и «Спартака» Олег Романцев не верит, что Карпин откажется от Артема. Более того, легендарный коуч признался, что вообще не знал об их конфликте.

«Если Дзюба будет нужен сборной, я уверен на 100 процентов, что Валера наступит на собственное «я» и будет его вызывать. Я знаю Валерку как честного, порядочного, искреннего человека. Ради интересов дела он может поступиться своими личными амбициями», – сказал Романцев в интервью Sport24

Тренер «Зенита-2» и экс-игрок сборной России Владислав Радимов убежден: назначение Карпина не означает конец карьеры Дзюбы в национальной команде.

«Конфликт между Карпиным и Дзюбой? Причем здесь это? У Карпина со многими конфликт, ну и что? Все зависит от того, как Дзюба будет относиться к своей работе. Как он будет играть, так он и будет получать время и вызов в состав сборной. На Карпина конфликт вообще никак не повлияет. Думаю, что у него вообще нет обид. Проблемы его игроков – это 1252-я проблема для него. У Карпина на первом месте футбол – это самое главное. Только от качества игры все и будет зависеть», – сказал Радимов «Газете.Ru»

Валерий Карпин Фото: Getty Images

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков тоже будет ждать Артема на ближайшие отборочные матчи к ЧМ-2022.

«Дзюба? Валера говорил, что он будет в сборной, не думаю, что кто-то откажется от игрока в хорошей форме. Думаете, из-за ерунды его там не будет? Они в сборную приезжают, а не друг с другом целоваться», – цитирует Широкова «Чемпионат»

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До Карпина сборную России возглавлял Станислав Черчесов. Тренера уволили после провала на Евро-2020.

После трех туров квалификации ЧМ-2022 Россия делит первое место в группе Н с Хорватией (по 6 баллов).

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