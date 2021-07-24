АНГЛИЯ

Вратарь Пьерлуиджи Голлини перешел из «Аталанты» в «Тоттенхэм». Лондонский клуб на официальном сайте сообщил, что это произошло на правах аренды с опцией выкупа. По информации инсайдеров, этот выкуп может составить 15 миллионов евро.

А еще:

Чемпионат Италии Криштиану выставляют из «Ювентуса». Чем это закончится? 22/07/2021 В 12:00

«Эвертон» доносит вести о трансферной битве за Хоакина Корреа и интересе к нему Самуэля Чуквезе. Утверждается, что «Интер» – главный соперник «ирисок», хотя «Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен» также хотели бы заполучить игрока, но еще дальше в гонке за его ним, – сообщает портал ECHO.

доносит вести о трансферной битве за и интересе к нему Самуэля Чуквезе. Утверждается, что «Интер» – главный соперник «ирисок», хотя «Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен» также хотели бы заполучить игрока, но еще дальше в гонке за его ним, – сообщает портал ECHO. Австрийский футболист Саша Калайджич не исключает ухода из «Штутгарта» ради чего-то «действительно впечатляющего», публикует Sbnation.com. Считается, что Саша находится на рассмотрении в «Челси» на случай, если они решат потратить деньги на нападающего не по имени Эрлинг Холанн.

Эзгьян Алиоски и Саша Калайджич, Северная Македония – Австрия Фото: Getty Images

По сообщениям The Telegraph, «Тоттенхэм Хотспур» все еще ведет переговоры с защитником «Болоньи» Такехиро Томиясу . Правда, сейчас он на Олимпийских играх в составе Японии. 22-летний футболист – универсальный защитник, умеющий играть как на правом фланге, так и в центре.

все еще ведет переговоры с защитником «Болоньи» . Правда, сейчас он на Олимпийских играх в составе Японии. 22-летний футболист – универсальный защитник, умеющий играть как на правом фланге, так и в центре. Гарри Уилсон из «Ливерпуля» намерен переехать в «Фулхэм» за 11,5 миллионов евро. Еще к нему проявляла интерес португальская «Бенфика», но «Фулхэм» – более вероятный клуб для перехода, считает Daily Mail.

ИТАЛИЯ

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду останется в клубе. «Криштиану вернется в расположение клуба в понедельник. Он останется с нами», – приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо.

РОССИЯ

Защитник Тин Едвай стал игроком «Локомотива», о чем официально сообщил московский клуб. 25-летний хорват перешел из «Байера». Называемый срок соглашения – четыре года. Футболист будет выступать за «Локо» под номером 16.

Николай Писарев подтвердил, что войдет в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. «Разговор с Валерием Георгиевичем был. Он позвонил, предложил, я был в студии. Давайте пока подождем следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься. Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», – рассказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

А еще в мире:

Полузащитник Марио Лемина покинул «Саутгемптон». 27-летний хавбек сборной Габона будет выступать за «Ниццу», сообщает официальный сайт клуба.

Марио Лемина, «Фулхэм» - «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Киевское «Динамо» на официальном сайте заявило о переходе нападающего ДАК Эрика Рамиреса . 22-летний венесуэлец успешно прошел медосмотр, после чего подписал контракт на 5 лет.

на официальном сайте заявило о переходе нападающего ДАК . 22-летний венесуэлец успешно прошел медосмотр, после чего подписал контракт на 5 лет. Новичок «Пари Сен-Жермен» Джорджинио Вейнальдум хотел бы увидеть рядом с собой Поля Погба. У 28-летнего хава как раз истечет в конце сезона контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.

Чемпионат Англии «ПСЖ» хочет забрать Погба за 50 млн евро 21/07/2021 В 10:41