АНГЛИЯ
Вратарь Пьерлуиджи Голлини перешел из «Аталанты» в «Тоттенхэм». Лондонский клуб на официальном сайте сообщил, что это произошло на правах аренды с опцией выкупа. По информации инсайдеров, этот выкуп может составить 15 миллионов евро.
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Криштиану выставляют из «Ювентуса». Чем это закончится?
- «Эвертон» доносит вести о трансферной битве за Хоакина Корреа и интересе к нему Самуэля Чуквезе. Утверждается, что «Интер» – главный соперник «ирисок», хотя «Тоттенхэм» и «Пари Сен-Жермен» также хотели бы заполучить игрока, но еще дальше в гонке за его ним, – сообщает портал ECHO.
- Австрийский футболист Саша Калайджич не исключает ухода из «Штутгарта» ради чего-то «действительно впечатляющего», публикует Sbnation.com. Считается, что Саша находится на рассмотрении в «Челси» на случай, если они решат потратить деньги на нападающего не по имени Эрлинг Холанн.
Эзгьян Алиоски и Саша Калайджич, Северная Македония – Австрия
Фото: Getty Images
- По сообщениям The Telegraph, «Тоттенхэм Хотспур» все еще ведет переговоры с защитником «Болоньи» Такехиро Томиясу. Правда, сейчас он на Олимпийских играх в составе Японии. 22-летний футболист – универсальный защитник, умеющий играть как на правом фланге, так и в центре.
- Гарри Уилсон из «Ливерпуля» намерен переехать в «Фулхэм» за 11,5 миллионов евро. Еще к нему проявляла интерес португальская «Бенфика», но «Фулхэм» – более вероятный клуб для перехода, считает Daily Mail.
ИТАЛИЯ
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду останется в клубе. «Криштиану вернется в расположение клуба в понедельник. Он останется с нами», – приводит слова Недведа журналист Фабрицио Романо.
РОССИЯ
Защитник Тин Едвай стал игроком «Локомотива», о чем официально сообщил московский клуб. 25-летний хорват перешел из «Байера». Называемый срок соглашения – четыре года. Футболист будет выступать за «Локо» под номером 16.
Николай Писарев подтвердил, что войдет в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России. «Разговор с Валерием Георгиевичем был. Он позвонил, предложил, я был в студии. Давайте пока подождем следующей недели. Главный тренер должен назвать свой штаб и объявить, кто и чем по функционалу будет заниматься. Это интересно и очень ответственно. Нет времени на раскачку, я согласился. Это было неожиданно, но потом мы пообщались и поняли, что это неслучайно», – рассказал Писарев в эфире «Матч ТВ».
А еще в мире:
- Полузащитник Марио Лемина покинул «Саутгемптон». 27-летний хавбек сборной Габона будет выступать за «Ниццу», сообщает официальный сайт клуба.
Марио Лемина, «Фулхэм» - «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
- Киевское «Динамо» на официальном сайте заявило о переходе нападающего ДАК Эрика Рамиреса. 22-летний венесуэлец успешно прошел медосмотр, после чего подписал контракт на 5 лет.
- Новичок «Пари Сен-Жермен» Джорджинио Вейнальдум хотел бы увидеть рядом с собой Поля Погба. У 28-летнего хава как раз истечет в конце сезона контракт с «Манчестер Юнайтед» в 2022 году.
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