Во время товарищеского матча между «Порту» и «Ромой» случилась потасовка лидеров двух команд. Столкнулись защитник португальцев Пепе и полузащитник римлян Генрих Мхитарян.
Пепе жестко срубил Мхитаряна, после чего Генрих вскочил с газона и набросился на обидчика. До серьезного рукоприкладства не дошло, так как футболистов разняли партнеры. На повторе можно заметить, что Мхитарян успел задеть лицо Пепе бутсой.
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- Матч «Порту» и «Ромы» завершился вничью – 1:1. На мяч Джанлуки Манчини португальцы ответили голом Витиньи.
- Перед стартом Серии А «Роме» осталось провести один товарищеский матч – против «Бетиса». «Порту» также сыграет одну встречу – с «Лионом».
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