Федерация футбола Ирака рассматривала кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной и собиралась провести с ним переговоры. Об этом стало известно из двух разных источников.

«Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером бы стояла задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре», – цитирует один из источников «Чемпионат»

Второй источник подтвердил эту информацию и рассказал о причинах: Черчесов не пошел на переговоры, потому что не готов в данное время возглавить другую сборную из-за отсутствия сил и эмоций.

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