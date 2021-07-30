Федерация футбола Ирака рассматривала кандидатуру Станислава Черчесова на пост главного тренера сборной и собиралась провести с ним переговоры. Об этом стало известно из двух разных источников.
«Иракская федерация футбола хотела назначить Черчесова наставником сборной страны. Перед тренером бы стояла задача вывести сборную на чемпионат мира в Катаре», – цитирует один из источников «Чемпионат».
Второй источник подтвердил эту информацию и рассказал о причинах: Черчесов не пошел на переговоры, потому что не готов в данное время возглавить другую сборную из-за отсутствия сил и эмоций.
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- Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после неудачного выступления на Евро-2020: команда выиграла один матч и заняла последнее место в группе.
- Контракт с РФС официально расторгнут 9 июля, новым тренером назначен Валерий Карпин.
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