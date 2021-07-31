Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат согласился возглавить сборную Ирака.

Иракская федерация футбола рассматривала вариант с приглашением на пост Станислава Черчесова и планировала провести с ним переговоры. Бывший главный тренер сборной России отказался из-за отсутствия сил и эмоций на новую подобную работу.

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Матч прошлого сезона чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» – «Утрехт» (2:0) был объявлен последним в карьере 73-летнего коуча, но он решил возобновить карьеру.

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после провала на Евро-2020, контракт с РФС официально был расторгнут 9 июля.

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