Бывший главный тренер сборной России и «Зенита» Дик Адвокат согласился возглавить сборную Ирака.
Иракская федерация футбола рассматривала вариант с приглашением на пост Станислава Черчесова и планировала провести с ним переговоры. Бывший главный тренер сборной России отказался из-за отсутствия сил и эмоций на новую подобную работу.
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- Матч прошлого сезона чемпионата Нидерландов «Фейеноорд» – «Утрехт» (2:0) был объявлен последним в карьере 73-летнего коуча, но он решил возобновить карьеру.
- Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной России после провала на Евро-2020, контракт с РФС официально был расторгнут 9 июля.
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака («Чемпионат»)
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