Андрей Шевченко объявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины.
«Сегодня истек мой контракт с Украинской футбольной ассоциацией. Я провел в главной команде страны пять лет. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол.
Я благодарен президенту и всему руководству УАФ за возможность поработать со сборной Украины. Спасибо каждому игроку, каждому человеку, который помогал нам и был причастен к жизни команды. Спасибо всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе мы смогли показать, что наш футбол может быть конкурентоспособным, результативным и интересным. Верю в Украину», – написал Шевченко в инстаграме.
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- Андрей Шевченко возглавил сборную Украины 15 июля 2016 года. На этом посту он сменил Михаила Фоменко.
- Под руководством Шевченко украинская сборная дошла до четвертьфинала Евро-2020. Это лучший результат страны за всю историю выступлений на чемпионатах Европы.
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