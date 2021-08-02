Сборная США обыграла команду Мексики в финале Кубка КОНКАКАФ. Основное время завершилось без забитых мячей, единственный гол случился в конце дополнительного времени.
Отличился защитник «Атланты Юнайтед» Майлз Робинсон на 117-й минуте. В решающем матче США и Мексика играли второй раз подряд – в 2019 году турнир выиграла Мексика.
  • В плей-офф нынешнего розыгрыша американская сборная победила Катар (1:0), и Ямайку (1:0). Мексиканцы одолели Канаду (2:1) и Гондурас (3:0).
  • Сборная США выиграла Кубок КОНКАКАФ в седьмой раз, у Мексики 11 трофеев.
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