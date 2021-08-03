Арбитр Александр Шимарыгин пожизненно отстранен от футбольной деятельности. Ему вменяется в вину то, что он заключал пари на матчи, проводящиеся под эгидой Российского футбольного союза. Это запрещено, сообщили в службе коммуникаций РФС.

Шимарыгин получил отстранение 28 июля по решению членов комитета по этике РФС. Судья был наказан за нарушения по двум статьям регламента РФС по этике:

10,1 (унижение чести, достоинства или нанесение ущерба деловой репутации судей и лиц, связанных с организацией судейства матчей);

18 (запрет на участие в футбольном тотализаторе и азартных играх).

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«Следственный департамент МВД России во взаимодействии с сотрудниками департамента защиты игры РФС и букмекерскими компаниями провели анализ всего массива данных по совершенным ставкам на матч «Чайка» – «Черноморец» (3:1). Среди них было найдено лицо, данные которого совпали с Шимарыгиным. После этого история ставок Шимарыгина была изучена отдельно и оказалось, что за два года он заключил тысячи пари, многие из которых были сделаны на матчи под эгидой РФС», – сообщает ТАСС

В сезоне-2020/21 Шимарыгин провел 14 матчей Футбольной национальной лиги.

Он не получал назначений на игры второго по силе дивизиона российского футбола с ноября 2020 года.

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