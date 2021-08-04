Новым главным тренером сборной Нидерландов стал Луи ван Гал.
Об этом сообщает сайт голландской федерации футбола. С 69-летним коучем заключили контракт до конца ЧМ-2022. В тренерский штаб ван Гала вошли помощники Данни Блинд и Хенк Фрэйзер, а также тренер вратарей Франк Хоек.
- Сборная Нидерландов вылетела в 1/8 финала Евро-2020 от Чехии. Команду тренировал Франк де Бур.
- Ван Гал ранее уже дважды работал с голландской сборной.
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