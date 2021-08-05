Семья бывшего футболиста сборной Германии Михаэля Баллака понесла тяжелую утрату.
По сообщению Mirror, у Михаэля погиб сын. 18-летний Эмилио не справился с управлением квадроциклом минувшей ночью. Трагедия случилась в Португалии, недалеко от дома, принадлежащего семье Баллака.
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- Баллак за свою карьеру выступал за «Кемницер», «Кайзерслаутерн», «Байер», «Баварию» и «Челси». Футболист четыре раза становился чемпионом Германии, трижды владел Кубком страны и один раз – Кубком немецкой лиги. В Англии Михаэль один раз становился чемпионом, выиграл три национальных Кубка, один Суперкубок и Кубок английской Лиги.
- За сборную Германии Баллак играл с 1999 по 2010 год. Он – серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира и серебряный призер чемпионата Европы.
- У Михаэля осталось два сына: Луис (2001 года рождения) и Йорди (2005).
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