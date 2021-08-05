Жена владельца «Спартака» Зарема Салихова прокомментировала слова экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая ранее заявила: «Зарема уволила Попова? Зарема – пустое место, она никто и звать ее никак. Во всем виноват Федун».

«Не люблю полных. У них процессы замедленные и реакция запоздалая», – написала в телеграм-канале Зарема.

Салихова отметила, что Василий Уткин является исключением из правил.

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Ранее Дмитрий Попов заявил, что 5 августа, напишет заявление об уходе из «Спартака».

Решение было принято им во время проигранного красно-белыми матча квалификации ЛЧ против «Бенфики» – 0:2.

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