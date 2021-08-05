22 июля сайт Ла Лиги удалил страницу Лионеля Месси. Баг оказался пророчеством: 5-го августа «Барселона» заявила об уходе аргентинца. Следующий шаг для каталонского клуба – объясниться с болельщиками и найти замену.

«Барселона» последних лет – проект по компромиссу с легендой. Руководство клуба постоянно рылось в тренерах, чтобы окружить Месси удобной системой. Без центрального футболиста многолетние наработки, пусть и не всегда успешные, рухнут и введут команду в перестройку.

Чемпионат Испании 672 гола в 778 матчах. Чумовая итоговая стата Месси в «Барсе» 43 МИНУТЫ НАЗАД

Именно поэтому «Барса» превратилась в главный проект сезона-2021/22. Один из путей реинкарнации – экстренная покупка игрока, близкого Месси по функционалу. Выбирать идеальную замену поздно: до запуска Ла Лиги осталось 10 дней. Подыскивать нового лидера каталонцы будут через год. В 2021-м нужна затычка: нестыдная, но и не слишком трудная для привлечения.

Под какие критерии должен подходить новичок:

Дриблинг: гигантские объемы и эффективность;

Реализация: реальные голы должны перебивать ожидаемые;

Опыт в Ла Лиге: желательный параметр, чтобы не адаптировать легионера в конце тренировочного лагеря.

В списке не будет космических целей вроде Неймара или Джека Грилиша – последнего уже завернул «Манчестер Сити». Внизу – более тонкие варианты.

Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле Фото: Getty Images

В сезоне-2019/20 Иммобиле прервал дуополию Месси с Криштиану Роналду и забрал «Золотую бутсу». Лучшим бомбардиром Европы Чиро сделали 36 голов за «Лацио». Манера итальянца подсказывает: в «Барсе» без Лео он стал бы главным организатором в финальной трети.

Футбол Иммобиле строится по роли ложной девятки. Итальянец выскакивает из штрафной, вытягивает защитников и кормит партнеров пасами. Чиро создает для одноклубников по 3,61 удара и раздает по 1,63 паса под выстрелы за 90 минут.

Кандидатура Иммобиле вызывает две проблемы. Первая – комфортный для «Лацио» контракт итальянца. Он рассчитан до 2025 года. Вторая – игра Чиро за пределами Италии. Два самых невзрачных сезона с 2013-го страйкер отбегал в Германии и Испании.

Набиль Фекир

Набиль Фекир Фото: Getty Images

«Мы с Месси актеры, предлагаем зрителям немного радости. У нас одинаковый стиль игры, пусть даже я не так хорош», – хвастался Фекир в мае 2020 года. Наблюдения Набиля подтверждает статистика.

В двух сезонах за «Бетис» Фекир раздавал по 3,92 и 4,74 удара для партнеров за 90 минут. В Ла Лиге-2020/21 Набиль уступил по этому показателю лишь одному конкуренту – Месси. Как и Лео, француз не привязан к определенному типу действий, приводящих к удару. Звезда «Бетиса» генерирует моменты для партнеров как пасами с игры, так и стандартами, обводками, игрой под фол.

В пользу трансфера Фекира говорят постоянная готовность рвануть из «Бетиса» и не такой комфортный контракт – до 2023 года.

Гонсалу Гуэдеш

Гонсалу Гуэдеш, «Валенсия» – «Осасуна» Фото: Getty Images

«Барселона» забирает много владения и играет первым номером. Нужно справиться с ее давлением и найти пространство. Хотя, в такие моменты может выскочить Месси и решить игру», – сокрушался Гуэдеш в 2019 году. Португалец вряд ли повторит эффект Лео в «Барселоне», но поможет благодаря знакомым качествам.

Все четыре сезона в «Валенсии» Гуэдеш берет по 3+ попытки обводок за 90 минут. Процент успешности ни разу не падал ниже 60. При этом португалец стабильно создавал и 3+ ударов для партнеров – близко к уровню Фекира и Месси. Плюс за время игры в Испании Гонсалу ни разу не упал ниже ожидаемых цифр по голам, хотя и забивал от двух до пяти мячей за сезон.

Контракт Гуэдеша, как и контракт Фекира, действует до 2023 года. А «Валенсия», как и «Барселона», еще в 2020-м влипла в финансовые проблемы и не могла раздать игрокам зарплаты.

Жерар Морено

Жерар Морено, «Вильярреал» Фото: Getty Images

Морено – лидер звездного «Вильярреала»-2021, который раскрылся в разносторонней манере. С 2019 года Жерар и так выбивал больше реальных голов, чем ожидаемых, а в кампании, которая закончилась победой в ЛЕ, улучшил цифры по дриблингу.

В сезоне-2020/21 Морено дарил партнерам по 2,73 удара за 90 минут. Цифра Жерара слегка уступает конкурентам из «Бетиса» и «Валенсии», зато испанец резко превосходит соперников по забитым мячам (23). Страйкер «Вильярреала» подойдет «Барсе» в том случае, если тренерский и скаутский отделы ценили в Месси не столько созидание, сколько реализацию.

Ресурсы внутри состава

Антуан Гризманн, Усман Дембеле, «Барселона» Фото: Getty Images

Антуан Гризманн, Френки Де Йонг, Филиппе Коутиньо, Педри, Усман Дембеле, Ансу Фати – у каждого из этих парней есть минусы, но в совокупности они могут заставить руководство «Барселоны» отказаться от импульсивной сделки. Роналд Куман уже владеет кадрами, вокруг которых можно построить симпатичную игровую модель. Некоторым из них Месси даже мешал.

Осторожное поведение и ставка на внутренние кадры продолжит тренд на экономию. Вряд ли «Барса» готова влезть в финансовые проблемы после потери самого Месси, а денежное положение клуба кажется настолько шатким, что в глазах Хавьера Тебаса его может добить любой трансфер.

Все цифры взяты с FBRef

КОГО ВЗЯТЬ «БАРСЕ» НА МЕСТО МЕССИ? Иммобиле Гуэдеша Морено Фекира Другого игрока Никого

Что еще почитать об уходе Месси из «Барселоны»:

Чемпионат Испании Фанат Месси на коленях плачет у ворот «Камп Ноу» ЧАС НАЗАД