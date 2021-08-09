Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» может всех шокировать, подписав нападающего Лионеля Месси, который находится в статусе свободного агента после истечения контракта с «Барселоной».

«Тоттенхэм» уже строит планы на жизнь без Харри Кейна с дополнительными 118 миллионами евро во внушительном трансферном бюджете. Именно поэтому «шпоры» могут посоперничать с французским «Пари Сен-Жермен» – фаворитом в гонке за Месси, сообщает Football Espana со ссылкой на Daily Express.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси, что связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Месси выступал за основной состав «Барселоны» с 2005 года, его контракт закончился в конце июня.

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