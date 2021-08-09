Мадридский «Атлетико» 8 августа провел товарищеский матч с голландским «Фейенордом», в котором потерпел поражение со счетом 1:2.
Футболисты Диего Симеоне, минимально уступая в счете к 41-й минуте, остались в меньшинстве из-за удаления Карраско. Несмотря на это, «матрасники» сумели отыграться в заключительном отрезке встречи, но в конечном итоге игроки «Фейенорда» дожали соперника.
После игры появилось видео, на котором Диего Симеоне агрессивно отвергает рукопожатие коуча «Фейенорда» Арне Слота, толкая его.
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- Диего Симеоне занимает пост главного тренера мадридского «Атлетико» с 2011 года.
- 30 декабря 2020 года он провел свой пятисотый матч как тренер «Атлетико» против «Хетафе» (1:0).
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