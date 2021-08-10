Фанаты «ПСЖ» ждут Лео в аэропорту, но тот пока не прилетел в Париж для подписания контракта. За тем, как развивается ситуация, следи на Eurosport.ru.

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13:00. Brand Finance оценил финансовый ущерб «Барселоны» после ухода Месси. Клубный бренд стоил 1,26 миллиарда евро, а потеря Лео может снизить этот показатель на 11 процентов. Конечно же, снизятся спонсорские доходы и упадут продаж клубной атрибутики.

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12:40. 20-кратный победитель «ТБШ» Рафэль Надаль – мадридист, но не может не понять трагедию Месси и «Барселоны».

«Для меня как для любителя футбола потеря такой звезды как Месси кажется печальной новостью для всех, кто любит футбол, для всех жителей Испании. То, что случилось с Месси, может произойти с каждым из нас. Очевидно, что футбол, как и другие спортивные отрасли, испытывает финансовые проблемы. Клубы – не исключение. Особенно страдают те команды, которые не могут положиться на государство», – заявил Рафа.

12:30. А вот и апбейт по Ибице – Diario Ole пишет, что стороны все согласовали, и уже сегодня, 10 августа, Лео все-таки прилетит в Париж.

12:20. «Барса» хотела увековечить десятку Лео, но не получится – Ла Лига обязывает команды присваивать игрокам все номера от 1 до 25.

12:10. Лео еще не в Париже, но, говорят, на Ибице – именно там контракт с парижанами подписал Неймар. Get French Football News со ссылкой на L’Équipe пишет, что на Ибице Месси встретится с представителями «ПСЖ» и завершит переговоры.

12:00. День начался с новостей о том, что «Барса» предпримет последнюю попытку подписать Лео. Генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер провел переговоры с футболистом и сделал ему новое предложение остаться в клубе, сообщает . День начался с новостей о том, что «Барса» предпримет последнюю попытку подписать Лео. Генеральный директор каталонского клуба Ферран Ревертер провел переговоры с футболистом и сделал ему новое предложение остаться в клубе, сообщает Mundo Deportivo , ссылаясь на программу на La Portería.

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