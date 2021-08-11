В 2013 году пиарщик Владимир Долгий-Рапопорт и журналист Александр Борзенко решили отдать детей в футбольную секцию, но в Москве не нашлось ни одной школы, которая бы их устроила. Родители хотели адекватного подхода с учетом особенностей детской психологии, а вокруг видели только суровых тренеров, заточенных на достижение результатов.

Парни взялись за дело сами и открыли школу TagSport. Через два года история повторилась: группа мам обратилась к Долгому-Рапопорту с просьбой научить их играть в футбол – хотелось практиковаться с детьми, но не хватало умений. Владимир понял – с женским футболом та же проблема, что и с детским: есть места, где растят профессиональных спортсменов, а неготовых пахать ради результата на определенном этапе отсекают.

Так появилась первая в России любительская женская футбольная группа. Сначала это была небольшая инициатива в рамках TagSport, но очень скоро она выросла в полноценную академию и футбольный клуб – GirlPower. Девушки тренируются, прокачивают скиллы и участвуют в любительских турнирах. Проект настолько крутой, что к нему присоединяются селебрити – в том числе звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова. Актриса рассказала Eurosport о связи с клубом и о его важности для развития женского футбола в стране.

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Варвара Шмыкова на тренировке GirlPower Фото: Other Agency

– Как ты попала в GirlPower?

– Я давно дружу с Аней Шмитько (режиссер, фотограф, игрок GirlPower – Eurosport), она познакомила с Вовой – Рапопорт, который тренер. Мы поиграли, я с футбольным прошлым – в юношестве тоже играла в женской сборной Северного Тушино, очень люблю футбол. У меня очень напряженный график, ходить на тренировки не всегда получается, а в попечительском совете быть – получается.

– В чем твоя роль в качестве попечителя?

– Это как… Учишься в театральном, и висят портреты учителей, каких-то мастеров. Тут похожая история. Я с футбольным прошлым и успешным настоящим, примером показываю в первую очередь девочкам и их родителям, что и такие люди поддерживают женский футбол, что это очень круто. Что это офигенная, во-первых, спортивная подготовка, во-вторых, социализация, и в-третьих, история личностного роста.

Женский футбол – не самое простое и веселое занятие. Девочки в надежных руках, у них вокруг хорошие примеры. Я стараюсь участвовать в открытых тренировках. Скоро у GirlPower выйдет мерч (Варя приняла участие в съемках для рекламной кампании – Eurosport), в медиа поддерживаю, рассказываю друзьям-товарищам.

Певица Монеточка в форме GirlPower Фото: Other Agency

Сейчас у GirlPower два отделения – в Москве и Санкт-Петербурге, всего в школе занимаются около 300 женщин-футболисток. Летом GirlPower в партнерстве с Российским футбольным союзом и adidas провел проект «Мы в игре» – тренеры академии бесплатно учили играть в футбол девочек в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону.

Основатель футбольной школы Долгий-Рапопорт подчеркивает важность взаимовыгодного партнерства с каждым спонсором GirlPower и отмечает, что клуб работает только с брендами, чью идеологию разделяет. С РФС ровно такая история: продвижение детского и женского футбола – это про GirlPower.

– Почему для тебя важно сотрудничество с GirlPower?

– Когда я играла в футбол в Северном Тушино, помню, что все это были районные радости, девочки были в основном агрессивные и очень мальчиковатые. А сейчас я хожу на тренировки и встречаю знакомых, просто невероятно красивых, умнейших, интереснейших женщин. Я понимаю, что футбол – это не про какое-то стереотипное: «Мужик». Все может быть не так стереотипно, как кажется. Несмотря на то, что сейчас XXI век и пик феминизма, все равно женский футбол и девочкинский футбол не очень правильно трактуются. А хочется, чтобы было абсолютно так же, как у мальчиков.

– GirlPower – крутая, но все же локальная инициатива. Что можно сделать для развития женского футбола?

– Популяризировать и не стесняться об этом говорить. Футбол все еще считается мужской игрой. Я никогда не думала, что это мужская игра. Почему баскетбол не так сильно считается мужской игрой, волейбол? В чем разница? Мяч, ноги, руки, все то же – не очень понимаю.

Уникальность GirlPower в стремлении создать бренд топового футбольного клуба без раскрученной команды, участвующей в популярнейших турнирах. adidas поддерживает всего четыре проекта в России – сборную, «Локомотив», «Амкал» и GirlPower. Женская команда поучаствовала в промо бренда перед чемпионатом Европы по футболу.

У клуба стильный мерч, на тренировки приходят селебрити, игроки команды участвуют в презентации «Локомотива» и совместном проекте adidas и Юрия Дудя, про релиз формы GirlPower пишет международный журнал о футбольной культуре Soccerbible.

У основателей школы нет серьезных краткосрочных амбиций по выходу на новый уровень. Из взрослой команды сложно пробиться в профессионалы: девушки старше 18 лет приходят тренироваться один-два раза в неделю, большинство из них никогда до этого не играли в футбол. Для них это про удовольствие и увлечение, а не про про начало спортивной карьеры. В команде нет внутренней конкуренции и разделения по уровню игры. Девушки участвуют в турнирах, но больше для собственного кайфа.

С младшими группами иначе. В GirlPower тренируются и совсем молодые спортсменки, а занятия, при всей чуткости тренеров и комфортности среды, направлены на развитие футбольных скиллов в большей степени, чем у взрослых. Организаторы проекта рассчитывают на попадание выпускниц в клубы Суперлиги и сборную России, а создание профессиональной команды рассматривают только в перспективе нескольких лет – хотят подождать, пока подрастут собственные ученицы.

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