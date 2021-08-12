Сборная России по футболу потеряла три позиции в рейтинге ФИФА после неудачного выступления на Евро-2020. Вместо 38-й строчки национальная команда теперь занимает 41-е место.

В табеле Россию опередили сборные Словакии, Турции и Венесуэлы. Первые две команды, как и российская, не вышли из группы на чемпионате Европы, а Венесуэла осталась последней на Кубке Америки.

Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии, Бразилия с Францией поменялись местами и теперь занимают вторую и третью позиции соответственно.

Чемпионы Европы – сборная Италии – поднялись на две строчки и стали пятыми. Также две на позиции вверх взлетела Аргентина (теперь 6-я).

Самого большого прогресса в топ-10 добились США – они поднялись с 20-го места на 9-е.

Чемпионат России «Что было – не важно». Карпин пообщался с Дзюбой о сборной ВЧЕРА В 19:26

ЧМ. Квалификация. Европа «С Фернандесом был честный разговор». Карпин – о Марио в сборной 07/08/2021 В 03:39