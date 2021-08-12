Сборная России по футболу потеряла три позиции в рейтинге ФИФА после неудачного выступления на Евро-2020. Вместо 38-й строчки национальная команда теперь занимает 41-е место.
В табеле Россию опередили сборные Словакии, Турции и Венесуэлы. Первые две команды, как и российская, не вышли из группы на чемпионате Европы, а Венесуэла осталась последней на Кубке Америки.
- Рейтинг ФИФА по-прежнему возглавляет сборная Бельгии, Бразилия с Францией поменялись местами и теперь занимают вторую и третью позиции соответственно.
- Чемпионы Европы – сборная Италии – поднялись на две строчки и стали пятыми. Также две на позиции вверх взлетела Аргентина (теперь 6-я).
- Самого большого прогресса в топ-10 добились США – они поднялись с 20-го места на 9-е.
Чемпионат России
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