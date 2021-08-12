После перехода Месси в «ПСЖ», в мировом футболе образовалось новое супертрио: Месси – Мбаппе – Неймар. Теоретически, эти парни могут забить на всех под 150 мячей – учитывая уровень партнеров и класс соперников в Лиге 1 и кубках.

Eurosport.ru изучил статистику и выделил 12 самых результативных трио европейского футбола в XXI веке. Назовите их за 7 минут.

Из подсказок: в первой колонке название клуба, в третьей – сезон и количество голов, которое забило трио. Во второй должны появиться фамилии, но их нужно написать в правильном порядке через запятую. От самого результативного в тройке.

Чемпионат Германии Янгстер симулировал травму ради «Баварии». И убил карьеру ленью ЧАС НАЗАД

Месси перешел в «ПСЖ» на правах свободного агента. По данным медиа, его зарплата составит 35 млн евро за сезон + бонусы.

Лео выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год и забил за клуб 672 мяча.

Чемпионат Испании Ла Лига выбросила Месси. Все ради сорвавшейся сделки на €2,7 млрд 3 ЧАСА НАЗАД