УЕФА в сентябре собирается опубликовать проекты, касающиеся отмены финансового фэйр-плей. Вместо этого будет предложено ввести потолок зарплат, а для клубов, которые его превысят, рассмотрят возможность введения налога на роскошь. Такой порядок может начать действовать с 2022 года.

Клубы, которые выступают в еврокубках, будут иметь право расходовать на зарплаты не более 70% от общей суммы полученных средств. Те команды, показатели которых не уложатся в предложенный лимит, будут облагаться дополнительным налогом. Если потолок будет превышен не более, чем на 20%, то клуб будет обязан заплатить сумму, эквивалентную сумме перерасхода.

Также на саммите, который запланирован в сентябре, УЕФА собирается обсудить меры, исключающие создание Суперлиги Европы и аналогичных независимых организаций, сообщает газета The Times

Лига конференций УЕФА «Рубин» не забил пенальти на 122-й минуте и вылетел 2 ЧАСА НАЗАД

УЕФА – одна из шести континентальных конфедераций, входящих в ФИФА, причем наиболее влиятельная и богатая.

Почти все сильнейшие футболисты мира играют в Европе из-за того, что именно здесь самые большие зарплаты.

Чемпионат Англии Лукаку – самый дорогой игрок в истории по сумме трансферов 2 ЧАСА НАЗАД