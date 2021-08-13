Eurosport.ru и БК Winline подготовили прогнозы на футбольный уикенд – старт берут турниры в Англии, Испании и Германии, а во Франции за «ПСЖ» может дебютировать Лионель Месси.

«ПСЖ» – «Страсбур» (14 августа, 22:00)

Чемпионат Франции Салфетку со слезами Месси выставят на аукцион за 1 млн долларов 43 МИНУТЫ НАЗАД

10 августа «ПСЖ» объявил о подписании Лионеля Месси, спустя сутки он приступил к тренировкам, а 14 числа парижане сыграют в чемпионате со «Страсбуром». Три дня с командой для Лео вполне достаточно, чтобы порадовать фанатов по всему миру и выйти на поле.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Соперник и условия для первого матча идеальные: игра пройдет на «Парк де Пренс», напротив – середняк Лиги 1. Даже если Лео выйдет на полчаса, то точно сможет забить дебютный мяч. Партнеры этому обязательно активно поспособствуют.

«Алавес» – «Реал» (14 августа, 23:00)

«Реал» прилично обновился в межсезонье, и пока не понятно, в какую сторону: вместо Зинедина Зидана клуб возглавил Карло Анчелотти, Мадрид покинули Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Но у «бланкос» остались все лидеры атаки, и они должны тащить команду, особенно против маленьких коллективов Примеры.

В последней очной встрече «Реал» забил «Алавесу» четыре мяча, но результат вряд ли повторится – в первом туре нужно будет время на раскачку. И все же мадридцы обязаны победить и отправить в сетку соперника хотя бы пару мячей, потому что разница между командами колоссальная.

«Локомотив» – «Зенит» (15 августа, 17:30)

Соперники встречались в самом первом матче сезона – в Суперкубке России «Зенит» оказался намного сильнее (3:0). В одном из последних туров прошлого розыгрыша Тинькофф РПЛ сине-бело-голубые также разгромили соперника, но уже в пять мячей (6:1).

Малком Фото: Getty Images

Вряд ли «Локо» сможет составить «Питеру» конкуренцию, особенно с учетом того, что у соперника в состав вернется Малком. Но москвичи точно смогут забить свои мячи, потому что в защите на старте сезона «Зенит» выглядит неважно. Тотал «больше» команды обязаны пробить.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» (15 августа, 18:30)

«Сити» проиграл «Лестеру» в Суперкубке Англии (0:1), но играл сильно не оптимальным составом. К старту АПЛ лидеры вроде Де Брёйне и Фодена вернутся на поле, больше игрового времени получит Джек Грилиш, который должен быть одним из лидеров «горожан». Поверить в то, что клуб Пепа Гвардиолы не забьет во втором матче подряд, невозможно.

За «Тоттенхэм» сыграет Харри Кейн, и для него это важнейший матч в году. Форвард должен отличиться и доказать «Сити», что чемпион очень нуждается в нем. Соотвественно, «обе забьют» – почти решенное дело.

Лига чемпионов УЕФА УЕФА назвал претендентов на звание лучших игроков ЛЧ-2020/21 2 ЧАСА НАЗАД