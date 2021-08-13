Обычно «Беременна в 16» снимают сюжеты о семьях, которые очень резко контрастируют на фоне цивилизованного общества. Однако этот выпуск стал исключением. Она – 16-летняя фигуристка, для которой спорт больше наказание, чем хобби. Он – футболист-любитель, мечтающий о профессиональных успехах. Рассказываем жизненную историю молодых спортсменов.

С чего все началось?

Снежана и Борис познакомились в общей компании. Парень учился в 11-м классе, а девушка только закончила 9-й класс и поступила в модельную школу. Мама заставляла Снежану заниматься фигурным катанием – ради этого семья и переехала в Москву, ведь у девушки действительно был талант. Но одного лишь таланта Снежане не хватило. Бесконечные тренировки и ограничения очень сильно давили на нее. Девушка окончательно разочаровалась в спорте и приняла решение бросить карьеру фигуристки. Мама была в ярости от решения дочери, но сделать ничего не смогла.

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Перспективный футболист

Борис занимается футболом, его семья тоже переехала в столицу ради продолжения карьеры парня. В самом начале его заметил тренер молодежки ЦСКА, но Борис не смог оправдать надежд специалиста и плотно присел на лавку. Отчаиваться игрок не стал – отправился на просмотр в молодежку «Локомотива», которая дала Борису шанс.

«Мама увидела мой интерес к футболу и уже в 6 лет отвела меня в клуб «Москва», там меня заметил тренер ЦСКА. Так было положено начало моей истории как футболиста. Ну а дальше... Годы упорных тренировок, команда, которая стала для меня чем-то большим. В 17 лет меня убрали из состава ЦСКА, но я бы не был собой, если бы отчаялся и сдался», – рассказал Борис.

Почему Снежана бросила фигурку?

Девушка не выдержала давления матери, которая требовала только высоких результатов и через Снежану реализовывала свои детские мечты. Фигуристке не хватило поддержки и мудрого тренера, который поговорил бы с ней и объяснил, что спорт – это не только бесконечное восхождение наверх.

Снежана была лишена всех простых радостей: прогулок с друзьями, вечеринок и общения с парнями. Когда она познакомилась с Борей, решение бросить спортивную школу пришло само собой. Поэтому перспективная спортсменка так навсегда и осталась девушкой, которая не оправдала мамины надежд. Что не помешало ей стать счастливой.

Что было дальше?

После проекта у пары родилась дочь Аделина. Свадьбы не было, но Борис и Снежана прожили вместе четыре года. А затем расстались. Боря продолжает футбольную карьеру, а Снежана активно развивает соцсети. Шоу подарило обоим большую аудиторию – именно этим ребята и зарабатывают на жизнь ребята.

Снежана и Борис расстались, но продолжают общаться ради дочери. Девушка встречается с парнем по имени Женя, который тоже снимался в «Беременна в 16». Снежана уже заработала первый миллион и не жалеет, что ушла из фигурного катания. Боря же продолжает развивать спортивную карьеру и тоже устраивает личную жизнь – выставляет влюбленные посты в инстаграме с девушкой Лерой. Несколько дней назад Борис ушел из «Локо» и подписал годичное соглашение с саратовским «Соколом», выступающим вПФЛ.

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