Первые туры в Англии, Германии и Испании состоялисб – евросезон можно официально считать открытым! Рассказываем, что горячего произошло в клубном футболе за выходные.

Англия: «Тоттенхэм» без Кейна щелкает по носу Гвардиоле

Чемпионат Испании Бензема продлит контракт с «Реалом» (ABC) 11/07/2021 В 18:39

Хынмин Сон, «Тоттенхэм» Фото: Getty Images

Мощнейший «Манчестер Сити» Гвардиолы – не самый лучший соперник для дебюта с новой командой. Но Нуну Санту не запугать ни 100-миллионным Грилишем, ни Александром Зинченко, ни кем-либо еще. Португальский тренер в очередной раз обыграл Пепа, поставив на оборону и устрашающие контратаки. Хм, кажется мы уже видели нечто подобное в прошлом сезоне.

Роль лидера в отсутствии Харри Кейна на себя взял Сон Хын Мин. На 55-й минуте кореец забил победный гол «шпор», пробив в дальний угол из-за пределов штрафной. Через пару минут удвоить преимущество мог Стивен Бергвейн, но голландец не реализовал выход один на один. Промах Бергвейна чуть не аукнулся хозяевам, ведь Джек Грилиш тоже не реализовал голевой момент у ворот Льориса. Английский новичок «Сити» был одним из лучших на поле, постоянно обостряя и не боясь взять игру на себя, но не свезло.

Команды Гвардиолы долго вкатываются в сезон, разгоняясь после нескольких туров. Поэтому говорить о кризисе «Сити» нет смысла. А вот для «Тоттенхэма» это крайне важная победа. Теперь Харри Кейну придется несколько раз подумать перед уходом из клуба. Может, с Нуну получится зацепить трофей?

Что еще в Англии?

«Манчестер Юнайтед» разорвал оборону «Лидса» и явно расстроил Бьелсу. Хет-трик оформил Бруну Фернандеш (все голы с игры, никаких пенальти), а Поль Погба оформил ассистентский покер. Забавный факт: за один матч француз отдал больше голевых, чем за весь прошлый сезон АПЛ. Еще по разу отличились Гринвуд и Фред (вот уж от кого никто не ожидал гола). «Лидс» ответил только пушечным выстрелом Эйлинга в начале второго тайма.

«Челси» разгромил разобранный «Кристал Пэлас», возглавляемый Патриком Вийера. Со штрафного забил гол Маркос Алонсо, Пулишич отличился на добивании, а Чалоба шокировал всех своим дальним ударом. Интересно будет последить за карьерой молодого защитника.

«Ливерпуль» снял ремейк 1-го тура АПЛ 2019/20 , обыграв «Норвич». Главный герой встречи – Салах. Египтянин отдал две голевые, а также стал автором гола, установив рекорд – никто до него не забивал в 1-х турах АПЛ пять сезонов подряд. Теперь он официально игрок одного тура.

Испания: Брэйтуэйт вышел из тени Месси

Мартин Брэйтуэйт Фото: Getty Images

Одна из главных интриг сезона – во что превратится «Барселона» после ухода Месси. Многие на полном серьезе утверждают, что каталонцам в этом сезоне не светит ни один трофей. Однако Куман и компания с этим не согласны.

С первых минут матч против «Сосьедада» начали новенькие Мемфис Депай и Эрик Гарсия. Первый отличился результативным действием уже на 19-й минуте (точно подал со штрафного на Пике), а вот Гарсия не особо впечатлил, периодически теряя позицию на поле.

На счастье болельщикам «блауграны» руководство еще не успело расстаться с Мартином Брэйтуэйтом, готовым наконец раскрыть свой потенциал после ухода Месси. В добавленное к первому тайму время датчанин удвоил преимущество, вколотив мяч в ближнюю девятку после подачи Де Йонга, а на 59-й вонзил победный, оказавшись первым на добивании в штрафной.

В конце матча «Сосьедад» проснулся: сначала забил гол вышедший на замену Лобете, а через две минуту Ойарсабаль пробил штрафной в лучших традициях Месси – с левой, в девяточку. Но в компенсированное время Серджи Роберто успокоил «Барсу», реализовав прострел Брэйтуэйта. У датского монстра в этом туре 2+1.

Что еще в Испании?

Анчелотти уверенно вернулся в Ла Лигу, прихлопнув «Алавес». Папа Карло выпустил на поле обновленную линию защиты с Алабой на позиции левого защитника, Начо и Милитао в центре и всеми любимым Карвахалем справа. Австрийский дебютант уверенно отыграл в своем первом матче за «Реал», отдав на 90-й голевую на Винисиуса. Также дубль оформил Бензема, а Начо замкнул гениальный навес Модрича. Огорчен только Куртуа, не сумевший отстоять на ноль – Хоселу забил бельгийцу с пенальти.

«Атлетико» не отстает от своих соседей и тоже стартует с победы благодаря усилиям Анхеля Корреа, оформившего прекрасный дубль в ворота «Сельты». Первый мяч полетел точнехонько в девятку, а второй забит после классической симеоновской контратаки. Реализованный пенальти Аспаса подарил «Сельте» надежду на спасение, но больше моментов у ворот Облака мы не увидели. В конце матча игроки команд вступили в перепалку, в ходе которой Эрмосо и Мальо были удалены с поля.

Германия: чемпион страны начал сезон с потери очков

«Бавария» – «Боруссия» М Фото: Getty Images

Открывающий матч сезона достался двум непримиримым соперникам – мюнхенской «Баварии» и гладбахской «Боруссии». Интриги матчу добавляло появление на тренерском мостике двух тренеров-новичков. Юлиан Нагельсманн покинул «Лейпциг» ради рекордмайстера, а Ади Хюттер сказал «Auf Wiedersehen» франкфуртскому «Айнтрахту».

Отказавшись от времени на раскачку, команды с первых минут начали душить друг друга высоким прессингом. Тяжелее пришлось защитникам «Баварии», которые откровенно поплыли под давлением. Упамекано и Зюле не успевали контролировать забегания нападающих и к 10 минуте уже позволили сопернику создать два голевых момента. А еще через пару минут усилия игроков «Боруссии» окупились – Плеа открыл счет в матче.

Под конец тайма «Бавария» наконец проснулась. Мюнхенцы стали увереннее действовать под прессингом и стали создавать больше моментов. Один из них помог Левандовскому сравнять счет – хозяева прозевали подачу Киммиха с углового, которую поляк реализовал в гол. Во втором тайме ярче себя проявлял действующий чемпион страны, но не обошлось и без эпизодов на грани. Упамекано дважды завалил в штрафной Тюрама, но арбитр не зафиксировал ни в одном из эпизодов нарушение.

Как бы то ни было, «Бавария» начинает сезон не лучшим образом. Нагельсманну предстоит еще много работы, но вряд ли фанаты будут ждать раскачки команды.

Что еще в Германии?

Холанн продолжает разрывать Бундеслигу. Норвежец наказал оборону «Айнтрахта», оформив 2+2. Также хорошую форму набрал вечно молодой Марко Ройс, забивший гол и отдавший две голевые. К слову, гол против «Айнтрахта» стал для Марко 100-ым в чемпионате. До клубного рекордсмена Манфреда Бургсмюллера еще 35 мячей.

В субботний день сразу два футболиста оформили ассистентский хет-трик. Сначала отличился защитник Борна Соса из «Штутгарта». Хорват за 21 минуту отдал три результативные передачи против «Гройтера». Вскоре о себе напомнил главный тащер «Хоффенхайма» Андрей Крамарич, отдавший три голевые против «Аугсбурга». В первом туре Бундеслиги правили хорваты.

«Байер» потерял очки с берлинским «Унионом». На седьмой минуте счет открыл Авонийи, но через пять минут своим голом ответил Мусса Диаби. В целом получилась равная игра. Кроме того, ощущается отсутствие ключевых футболистов Леверкузена: Виртца, Беллараби, Аларио и других. А еще весь матч на скамейке просидел наш любимый Андрей Лунев.

Франция: экс-тренер «Лилля» громит свой бывший клуб

Каспер Дольберг Фото: Imago

Действующий чемпион Франции потерпел оглушительное поражение во втором туре Лиги 1! Ставлю на то, что вы по инерции подумали о «ПСЖ», но вообще-то чемпионат в прошлом сезоне выиграл «Лилль». Первый тревожный звоночек прозвучал уже на 57-й секунде, когда счет открыл Каспер Дольберг. Совсем все стало плохо после гола Хишама Будауи на пятой минуте. Еще под конец первого тайма в своей штрафной сфолил Бенджамен Андре, за что рефери назначил пенальти в ворота хозяев – Гуири уверенно его реализовал.

Во втором тайме «Ницца» забила два гола, но засчитан был лишь один. И этого хватило для разгрома. Экс-тренер «Лилля» Кристоф Гальтье бесцеремонно уничтожил свою бывшую команду, а по совместительству действующего чемпиона страны.

Что еще во Франции?

«ПСЖ» чуть не упустил победу над «Страсбуром», ведя в счете 3:0. В первом тайме по разу отличились Икарди, Мбаппе и Дракслер, но во второй половине гости осмелились на камбэк. Гамейро и Ажорк сократили отставание, но красная карточка защитника Джику на 79-й усложнила задачу. Через пару минут свой гол забил Сарабия, принеся парижанам победу. А еще перед матчем прошла презентация каких-то Месси, Рамоса, Доннарумы и прочих ноунеймов, подписанных свободными агентами.

«Монако» абсолютно не везет в первых турах Лиги 1. Команда Ковача проиграла на выезде «Лорьяну», проведшему за весь матч буквально 1-2 атаки и забив с пенальти. Понятно, что монегаски проводят начальные туры в эконом-режиме, бросив все силы на квалификацию ЛЧ, но подобная потеря очков может аукнуться в конце сезона.

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