Прошла еще одна неделя для русских футболистов за рубежом. Полузащитник «Монако» Александр Головин получил обидную травму, а Денис Черышев зажег в первом туре Ла Лиги.

Травма и поражение

Александр Головин получил неприятное повреждение в матче против «Лорьяна». Футболисту сильно досталось по бедру, но русскому футболисту пришлось доигрывать матч даже на одной ноге. Дело в том, что главный тренер Нико Ковач сделал все пять замен слишком рано, и Александру пришлось остаться на поле, несмотря на повреждение.

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Медицинский персонал и наставник «Монако» подтверждают, что травма не слишком серьезная, но Головин вряд ли сыграет в квалификационном раунде Лиги чемпионов. В раунде плей-офф квалификации команде достался один из самых серьезных соперников – донецкий «Шахтер». Одолеть вице-чемпионов Украины без Головина будет непросто.

Александр Головин Фото: Getty Images

Черышев добыл победу «Валенсии»

А вот в Испании футбольный сезон уже начался. И в первом туре «Валенсии» Дениса Черышева достались совсем не простые соперники из «Хетафе». Уже на 3-й минуте в составе «летучих мышей» начались проблемы. Защитник Уго Гильямон решил удалиться и после просмотра ВАР отправился в раздевалку, оставив партнеров отдуваться вдесятером. Ситуацию спас Денис Черышев. Диагональная передача Стефана Митровича закончилась удачным перехватом русского игрока. Денис, обработав мяч и развив скорость, убежал от защитника в штрафную, где получил по ногам. Одноклубник Черышева Карлос Солер уверенно реализовал удар с точки и добыл для «Валенсии» три очка.

Денис Черышев Фото: Getty Images

Миранчук остается в «Аталанте»

Сезон в Серии А еще не стартовал, но из Италии уже приходят новости о русском футболисте. Алексей Миранчук точно останется в составе бергамасков. Сообщается, что в летнее трансферное окно «Аталанта» не планирует никого подписывать на позицию полузащитника. Напоминаем, что трудовое соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 15 млн евро.

Как дела у других футболистов из России?

«Фиорентина» разгромила «Козенцу» в Кубке Италии, Александр Кокорин остался в запасе. Похоже, у русского футболиста в Италии совсем не клеится.

Станислав Крицюк дебютировал за «Жил Висенте» в португальской Примейре. Его команда разгромила «Боавишту» со счетом 3:0. Второй сухой матч в новом сезоне на счету русского голкипера.

Федор Кудряшов продлил контракт с «Антальяспором». Игроку нравится команда, руководство клуба им довольно, а еще Федора устраивает город. В последнем матче против «Эрзурума» Кудряшов не был заявлен.

Александр Жиров отыграл все 90 минут за «Зандхаузен», но победу принести не смог. Встреча против «Карлсруэ» закончилась со счетом 0:0.

Вратарь «Зенита» Александр Васютин, на правах аренды выступающий за шведский «Юргорден» все еще не играет из-за травмы.

Юрий Лодыгин и его «ПАС Яннина» дома влетели «Аполлон Смирнису» – 0:2. Вратарь просидел весь матч на скамейке.

Евгений Башкиров сыграл 90 минут в матче против «Гурник Ленчна». Его «Заглембе» выиграл со счетом 3:1.

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