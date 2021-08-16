Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет уйти в «Реал» в нынешнее трансферное окно, утверждает журналист El Chiringuito TV Жозеп Педрероль.

Француз не собирается делать громкие заявления через прессу. В его намерениях встретиться с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи с просьбой поскорее начать переговоры с «Мадриду» по трансферу.

Чемпионат Франции Уйдет ли Мбаппе в «Реал»? Все прояснится уже в августе 13/08/2021 В 12:53

Мбаппе хотел уйти из «ПСЖ» еще до перехода в команду аргентинца Лионеля Месси.

Контракт Килиана истекает следующим летом, и он отвергал все предложения по его продлению. «ПСЖ» рискует потерять футболиста бесплатно.

Чемпионат Франции Роналду и Месси могут вместе сыграть за «ПСЖ». Но будет уже поздно 13/08/2021 В 09:43