Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет уйти в «Реал» в нынешнее трансферное окно, утверждает журналист El Chiringuito TV Жозеп Педрероль.
Француз не собирается делать громкие заявления через прессу. В его намерениях встретиться с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи с просьбой поскорее начать переговоры с «Мадриду» по трансферу.
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  • Мбаппе хотел уйти из «ПСЖ» еще до перехода в команду аргентинца Лионеля Месси.
  • Контракт Килиана истекает следующим летом, и он отвергал все предложения по его продлению. «ПСЖ» рискует потерять футболиста бесплатно.
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