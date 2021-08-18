Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.
64-летний Петраков, который в 2019 году привел молодежную сборную к победе на чемпионате мира до 20 лет, будет готовить национальную команду к матчам квалификации к ЧМ-2022, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Ближайшие игры – в гостях против сборной Казахстана и дома с Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.
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- Андрей Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины 1 августа – легенда украинского футбола объявил, что срок его контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) истек.
- Под руководством Шевченко сборная Украины добилась лучшего результата за всю историю выступлений на чемпионатах Европы – дошла до четвертьфинала Евро-2020.
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