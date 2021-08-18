Александр Петраков стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

64-летний Петраков, который в 2019 году привел молодежную сборную к победе на чемпионате мира до 20 лет, будет готовить национальную команду к матчам квалификации к ЧМ-2022, сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола. Ближайшие игры – в гостях против сборной Казахстана и дома с Францией. Матчи пройдут 1 и 4 сентября соответственно.

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