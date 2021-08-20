Бывший коуч ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал приглашение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Сборную, на мой взгляд, должен возглавлять опытный и авторитетный тренер с большим багажом побед и достижений, с победными традициями. Не скрываю свою позицию: считал более целесообразным назначить на пост главного тренера сборной Сергея Семака. Он трижды подряд выигрывал чемпионат России. Это непросто. Один раз можно победить. Но три подряд – значит, тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, обладает большим тактическим кругозором и сильным характером.

До конца этого сезона Семак мог спокойно совмещать. У Сергея есть победные традиции как у футболиста и как у тренера. Но это мое личное мнение. Назначен Валерий Георгиевич Карпин. Пожелаем ему удачи и реализации всех планов!» – сказал Газзаев в интервью «СЭ»

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В сентябре России предстоит сыграть три встречи в отборе на ЧМ-2022. 1-го числа команда Карпина встретится дома с Хорватией, 4-го на выезде сыграет с Кипром, а 7-го примет Мальту.

После трех матчей квалификации сборная России идет на втором месте в группе Н с 6 очками.

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