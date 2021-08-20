Eurosport.ru и Winline подготовили прогнозы на матчи уикенда с участием топ-команд. Здесь дерби Лондона, непростой выезд «Барселоны» и легкая тренировка для «ПСЖ».

«Брест» – «ПСЖ» (20 августа, 22:00)

Чемпионат Гондураса Судья из Гондураса угрожал разъяренным футболистам пистолетом 16 МИНУТ НАЗАД

«ПСЖ» уверенно начал новый сезон несмотря на отсутствие большинства лидеров. За клуб по-прежнему не дебютировал Лео Месси, но это не помешало парижанам закинуть в сумме шесть мячей в сетку «Труа» (2:1) и «Страсбура» (4:2). Очень хороши Икарди и Мбаппе: у первого два гола, у второго – два ассиста.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

«Брест» – соперник из той же весовой категории, что и первые двое. «ПСЖ» обязан уверенно побеждать его, причем устроив гандикап уже в первом тайме. Например, в прошлом сезоне команды завершили три матча с общим результатом 8:0. Что-то должно поменяться?

«Уфа» – «Зенит» (21 августа, 18:00)

«Зенит» на последних минутах отдал очки «Локомотиву» и позволил другим командам приблизиться. Чтобы избежать нервотрепки во второй половине сезона, чемпионы должны сейчас брать максимум – впереди Лига чемпионов и неизбежные потери.

Против «Уфы» нужно набирать три балла. Тем более в составе будут все лидеры, включая новичка Клаудиньо, который захочет себя проявить. Также ответить Валерию Карпину должен Артем Дзюба.

«Атлетик» – «Барселона» (21 августа, 23:00)

Хейтеры ждали, что без Месси «Барселона» посыпется уже в первом матче, но результат игры с «Реалом Сосьедад» удивил: каталонцы выиграли 4:2, их лидером в атаке стал Мартин Брэйтуэйт. Конечно, пока рано говорить, что Роналд Куман нашел идеальные сочетания и не заметил отсутствия Лео, но это вполне реально – команда стала более сбалансированной.

Мартин Брэйтуэйт Фото: Getty Images

Тем не менее, выезды в Бильбао исторически получаются для «Барсы» непростыми, несмотря на победы в последних матчах. Поэтому брать чистую победу гостей смысла нет, а вот тотал – очень даже. «Блауграна» полетит в атаку, хозяева будут огрызаться и отвечать при любом счете, который в итоге может стать крупным.

«Арсенал» – «Челси» (22 августа, 18:30)

«Арсенал» не попал в еврокубки по итогам прошлого сезона. Клуб превратился в середняка АПЛ, что подтвердил уже в первом матче нового розыгрыша – «канониры» проиграли новичку лиги «Брентфорду» (0:2). Во втором туре набрать очки тоже не получится – в соперниках монструозный «Челси», который совсем недавно выиграл Суперкубок Европы, а следом вонзил три мяча «Кристал Пэласу».

Объективно, что может помешать «синим» взять три очка на «Эмирейтс»? Кажется, ничего. Они сильнее во всех линиях, а еще за них может дебютировать Ромелу Лукаку – тотальный ужас для Микеля Артеты и его парней.

Чемпионат Англии У Хаверца новые бутсы. Он поддержал пострадавших от наводнений 41 МИНУТУ НАЗАД