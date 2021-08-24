Куно Беккер – Сантьяго Муньес

Возраст на момент выхода первой части: 28 лет

После «Гола» снялся в восьми фильмах. Самым успешным проектом стал сериал «Даллас».

Сколько лет в 2021 году: 43 года

Чемпионат Италии Румменигге – о контракте Роналду: «Нам нужно вмешательство УЕФА» 31 МИНУТУ НАЗАД

После того как «Гол» ушел на покой, Куно Беккер активно продолжил карьеру, но ни одна из ролей не затмила футболиста «Ньюкасла» и мадридского «Реала». Возможно, проблема в том, что на одной из съемок артист появился не совсем во вменяемом состоянии. Телеведущий Йорди Росадо, у которого 1,5 миллиона подписчиков в ютьюбе, даже не выложил интервью с Беккером на своем канале, потому что гость общался бессвязно, из-за чего ответы на вопросы были еще хуже, чем на пресс-конференции Станислава Черчесова по итогам Евро. «Я задавал вопрос, а в ответ слышал целый час рассуждений, которые вообще не имеют отношения к делу. Он зачем-то рассказывал о своей девушке, хотя вопрос был совсем о другом. В итоге мой продюсер сказал: «Я больше не могу это слушать». Это интервью никогда не увидит свет», – такой была встреча Беккера и Росадо.

Благодаря прибыльному бизнес-проекту, а у Беккера своя киностудия, Куно отбросил рутину актера. В 2014 году мексиканец засветился в адаптации документального фильма «Сыт по горло» для стран Латинской Америки, в котором рассказывается о вреде сахара. Авторы уверяют зрителей, что зависимость от сахара сравнима с зависимостью от кокаина. После просмотра фильма Беккер принялся тщательно следить за употребляемой пищей. Также Куно пришел к выводу, что ожирение – следствие жизненных проблем, так как счастливый человек никогда не страдает перееданием. «Напрягает, что в Мексике, откуда я родом, лишний вес стал одной из главных причин смертности населения. Причем это не зависит от места проживания. Доля смертей латиноамериканцев от ожирения в США выше, чем остальных жителей Штатов», – сказал Беккер в одном из интервью.

Стивен Диллэйн – Глен Фой

Возраст на момент выхода первой части: 49 лет

После «Гола» снялся в 28 фильмах. Самым успешным проектом стал сериал «Игра Престолов».

Сколько лет в 2021 году: 64 года

«Гол» показывает профессию агента с другой стороны, где менеджеры игроков тоже люди, а не ходячие счетчики кэша, как Мистер Крабс из Бикини Боттом. Глен Фой приютил у себя молодое дарование, которое еле насобирало на билет до Ньюкасла. Именно он и устроил просмотр Муньеса в расположении «сорок», а во второй части истории получил плевок в лицо от словившего звезду мальца.

В жизни Стивен Диллэйн, примеривший роль футбольного менеджера, оказался совсем не таким. Например, снявшись в «Игре Престолов», актер заявил, что вообще не смотрит шедевр от HBO, а опыт съемки в столь популярном проекте никак не сказался на его профессиональных скиллах. Единственный плюс – бабки. Даже страницу в инстаграме Диллэйн закрыл от посторонних глаз и сделал всего одну публикацию. «Что я получил от съемок в «Игре Престолов»? Деньги. Профессиональный опыт? Эм, нет. Я не смотрю этот сериал, потому что для меня он слишком жестокий, хардкорный. Но, было приятно поработать в этой команде», – Диллэйн подытожил участие в самом популярном проекте в карьере.

Алессандро Нивола – Гэвин Харрис

Возраст на момент выхода первой части: 34 года

После «Гола» снялся в 22 фильмах. Самым успешным проектом стал сериал «Коко до Шанель».

Сколько лет в 2021 году: 49 лет

Сантьяго Муньес не сразу подружился с Харрисом. Мексиканец начал с дубля, в то время как белобрысый красавчик зажигал с красотками в ночных клубах, а по утрам опаздывал на тренировки с основой «Ньюкасла». Парни все равно нашли общий язык, а затем вместе перешли в мадридский «Реал». В реальной жизни Нивола больше фанатеет от тенниса, чем от футбола, но не прошел мимо победы сборной Италии на недавно завершившемся чемпионате Европы, хоть и поддерживал англичанина Рэшфорда. «Forza Italia», – написал Алессандро в твиттере.

Нивола – огромный профессионал. Ради одной из съемок после «Гола» Алессандро провел четыре месяца в ортодоксальной еврейской общине, чтобы проникнуться жизнью раввина. В списке друзей итальянца есть и Роберт Де Ниро. Нивола нервничал перед совместной работой, но легенда пригласил напарника отдохнуть на яхте, чтобы сбросить стресс и покататься на гидроциклах.

Анна Фрил – Роз Хармисон

Возраст на момент выхода первой части: 30 лет

После «Гола» снялась в 22 фильмах. Самым успешным проектом стал сериал «Марчелла».

Сколько лет в 2021 году: 45 лет

Роз Хармисон работала доктором на клубной базе «Ньюкасла», где футболисты проходили медицинские обследования. Между врачом и новичком команды сразу же пробежала искра. У Анны Фрил также все хорошо на личном фронте и вне камер, хотя однажды произошел неприятный инцидент. Президент Amazon Studios Рой Прайс был обвинен многими актрисами в сексуальных домогательствах во время деловых переговоров. Одной из потерпевших стала Анна Фрил. Прайс пригласил британку на светский ужин, где прилюдно приставал и оказывал неоднозначные намеки. После этого девушка покинула ивент. Рой Прайс ушел с занимаемого поста. Еще повезло, ведь за подобное его близкий друг Харви Вайнштейн получил 23 года лишения свободы.

Вряд ли кто-то помнит Анну Фрил как одну из актрис фильма «Гол», потому что в 2016-м состоялся релиз сериала «Марчелла», который и принес актрисе главный успех в карьере. Героиня британки работает следователем в полиции, а на «Кинопоиске» сериал получил оценку в семь баллов на основе мнения тысячи пользователей. Netflix настолько раскрутил детище, что Анну наградили статуэткой «Эмми» за лучшую женскую роль. Сейчас актрисе 45 лет, но по ее признаниям Фрил могла не дожить до 2002-го. «Я чуть не умерла от опухоли на яичнике. Я фотографировалась на обложку журнала, и меня попросили втянуть живот, но я не могла. Оказалось, что у меня в желудке было 2 литра крови. Все это воспалилось до сепсиса, и меня доставили в больницу. Если бы врачи опоздали хотя бы на час, меня бы уже не спасли», – поделилась Анна.

Марчел Юреш – Эрик Дорнхельм

Возраст на момент выхода первой части: 54 года

После «Гола» снялся в 19 фильмах. Самым успешным проектом стала эпизодическая роль в «Пираты Карибского моря».

Сколько лет в 2021 году: 70 лет

«Он может испугать тебя. Смотри ему прямо в глаза», – краткое резюме Глена Фоя про главного тренера «Ньюкасла» для Сантьяго Муньеза. Мистер Дорнхельм оказался не таким уж и зверем, каким его выставлял агент мексиканца. Если Глена Фоя можно назвать родным отцом форварда из Лос-Анджелеса, потому что именно с него началась профессиональная карьера футболиста, то коучу «сорок» подойдет сравнение с отчимом. Сколько бы ошибок не совершал Муньез, Дорнхельм всегда предлагал Сантьяго второй шанс.

Марчел Юреш, который играл роль Эрика Дорнхельма, уже на закате карьеры, но ему точно не о чем жалеть. В послужном списке румынского актера такие фильмы как «Интервью с вампиром», «Пираты Карибского моря» и «Миссия невыполнима». В последние годы Юреш обосновался на родине, снявшись в малоизвестных картинах для местного телевидения. В планах Марчела была работа в театре, где он и получил первые лучики славы, но пандемия коронавируса вошла без стука. В последнем интервью, которое датируется 2020 года, румын не загадывает на будущее.

Четвертой части не будет

«Конец трилогии получился дерьмовым. Я написал сценарий для четвертой части, но мне сложно решить вопрос с авторскими правами на франшизу», – Куно Беккер так и не нашел новое применение в жизни.

К счастью, правообладатели «Гола» не дают право на съемки продолжения, иначе культовый футбольный фильм мог еще сильнее испортить репутацию.

ЧМ. Квалификация. Европа Дюков рассказал, в каком случае продлит контракт с Карпиным ЧАС НАЗАД